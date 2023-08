Durant les Solidarités, Carlos Vaquera fera des tours de cartes et de tables : "je me considère plus créateur d’illusion que magicien"

Bonjour Carlos, pour la seconde fois, vous serez présent aux Solidarités. L’occasion de rencontrer un public différent ?

J’ai l’habitude des festivals de magie internationaux, de l’Amérique au Japon mais je n’ai jamais fait de festivals de rue et très peu de festivals d’été. Dans ce genre d’événement, le public ne vous est pas acquis. La majorité des festivaliers, s’ils ne lisent pas votre article, ne saura même pas que je suis là. Peut-être seront-ils plus froids ? Mais j’aime quand c’est plus compliqué de capter l’attention, qu’il faut créer le moment où la séduction peut opérer. Cet exercice, je le vois comme un apprentissage, une thérapie, un endroit pour communiquer d’inconscient à inconscient. Et au fil des personnes qui participent, j’ouvre des portes différentes.

Qu’allez-vous proposer ?

Il n’y aura pas de frontière entre plateau et scène, je circulerai dans la salle et proposerai, entre illusion et mentalisme, des mini-spectacles par table, pour petits groupes.

De la magie de proximité, c’est ainsi que vous avez commencé.

Il y a 40 ans, je suis devenu le premier Belge à vivre professionnellement de la magie de proximité. Beaucoup m’avaient dit "impossible". Heureusement, je ne les ai pas écoutés. Je serais peut-être professeur de gym, ce à quoi j’aspirais, aujourd’hui.

Vous n’aimez pas trop le terme “magicien”…

Je trouve le mot trop puissant. Je me vois plus comme un créateur d’illusion, c’est ce que j’ai très vite inscrit sur mes cartes de visite. Plus poétique, plus vrai. Même si, de temps en temps, on arrive quand même à créer un peu de magie. La véritable n’est-elle pas celle qui fait oublier les soucis de la vie quotidienne pour pénétrer une autre réalité ? Je considère que je fais 80% d’illusionnisme et 20% de psychologie, d’influence.

On peut influencer le cours d’une vie, et même en sauver ?

Ce n’est pas que du divertissement, j’essaie de planter une graine dans l’esprit des gens, qui poussera ou pas. 7-8 minutes de magie de proximité peuvent vous impacter pendant des années. À Bruxelles, j’ai un jour rencontré un Monsieur d’un certain âge qui m’a tendu une enveloppe. "Devinez ce qu’il y a dedans." C’était ma première carte de visite, faite avec les moyens du bord, je n’avais pas d’argent. L’homme m’a dit: "je l’ai toujours avec moi, c’est mon porte-bonheur." Un autre a un jour écrit parmi des commentaires Facebook "Carlos m’a sauvé la vie". En allant voir son profil, je me suis souvenu de ce balayeur de rue, rencontré sans doute à un moment où il n’allait pas très bien. Je n’ai pas cherché plus d’explication et ne me souviens pas de ce que je lui avais dit.

Puis, en 1987, quand je me suis rendu pour la première fois aux États-Unis (NDLR. il y a gagné deux prix, à Las Vegas et Nashville), j’ai rencontré un magicien de 102 ans qui marchait, avec une canne, plus vite que moi. Il écrivait sans trembler et donnait encore des spectacles. C’est important de trouver son trésor intérieur, ce pourquoi on est sur terre. Apprendre quelque chose chaque jour, ça garde en bonne santé. Le talent, c’est du travail. Sans celui-ci, votre don s’amenuise.

La magie, d’où vient-elle ?

Du village primitif où le chaman était bien plus puissant que le chef en faisant le lien entre la mère terre et le père ciel. Il a très vite compris que l’illusion permettait d’impacter le spectateur. Que s’il croyait en son pouvoir, un malade pouvait aller mieux. Plus tard, l’Église a commencé à nous condamner, sorcières et sorciers. En 1584, Reginald Scott a publié le premier livre sur a sorcellerie appelant l’église à ne pas tuer ces "créateurs d’illusion". Le roi d’Angleterre Jacques Ier ordonnera de faire brûler cet ouvrage. Puis vint le temps des premiers magiciens. Des scientifiques, des physiciens amusants. Avec des robes, des étoiles de nombreux accessoires. Après 1800, en France, Jean-Eugène Robert-Houdin sera le précurseur de la magie moderne, habillé en queue-de-pie, tenue habituelle à l’époque, et très peu d’ustensiles. Il créera un beau théâtre dont George Méliès – magicien lui aussi avant d’être pionnier du cinéma – sera directeur un temps.

Elle a évolué avec le temps ?

L’illusion reste un grand classique. Mais le mentalisme s’est bien installé grâce au monde des séries télévisées, alors que la discipline existe depuis le XIXe siècle. Je pense qu’on n’invente rien en magie, on prend une vieille bouteille qu’on remplit différemment. Peut-être les nouvelles technologies amènent-elles une nouveauté par le son, l’usage de l’électronique, d’hologrammes. Moi, je mets un point d’honneur à ne pas utiliser ce genre de trucage. Mais la magie n’évolue pas non plus toujours dans le bon sens. On voit fleurir sur YouTube ou les réseaux sociaux des influenceurs qui expliquent leurs tours. Mais les secrets sont dans les livres. La meilleure manière de comprendre un tour est de le voir réalisé par un maître puis d’aller dans les livres, qui permettent de passer de l’abstrait au concret. un bon créateur d’illusion a une "main", de la dextérité ; le sourire, pour communiquer, et un cerveau, l’intelligence et la construction. Cela dit, certains amateurs sont meilleurs que les professionnels.