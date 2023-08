Alors, pour marquer le coup les cent ans des Fêtes, le CCW (comité central) multiplie les initiatives. Les petites comme les grandes. Voici déjà un bon bout du programme.

Son et lumière. Un spectacle sera gratuit et grand public sera proposé du 8 au 12 septembre, à 21 h 30, sur le site historique et symbolique de la Confluence. "Il y aura déjà des répétitions au début du mois de septembre", prévient Floria Hennes, vice-présidente du CCW.

Le folklore. C’est un pilier des Fêtes et ça va se voir encore plus le samedi 16 septembre. "35 groupes folkloriques venus de toute la Wallonie, 1 500 participants… ça va tirer, ça va danser, ça va chanter dans toute la ville", prévient déjà Patrick Dessambre, responsable de cette programmation. Trois cents marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse vont aussi fondre sur Namur. Les joutes nautiques seront aussi de retour (15 h) et les échasseuses en découdront à 16h pour la deuxième édition de l’échasse de diamant.

Les expos. Expo en plein air (les photos d’Olivier Gilgean à travers la corbeille et la citadelle), présentation des costumes du folklore au Delta, meilleurs clichés des photographes namurois au Beffroi… Y aura pas mal de choses, déjà avant les Fièsses.

La fête. On ne va pas oublier de s’amuser. Et pour lancer l’ambiance, le CCW a sorti un jeu de cartes, avec des centaines de questions très "Fièsses". Et pour arroser tout ça: la "Wallo", la bière du centenaire brassée par le Bocq. N’en jetez plus, la coupe est pleine.