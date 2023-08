UNE EXPO À CIEL OUVERT

Une bâche longue de quinze mètres et haute de deux, ça ne passe inaperçu. Et c’est tant mieux parce que ces immenses clichés réalisés par le photographe Olivier Gilgean sont autant de déclarations d’amour géantes au folklore wallon. Cette initiative a été prise par le CCW, le comité central qui organise les Fêtes de Wallonie de Namur et leur donne une dimension supplémentaire pour leurs cent ans. Sept photos en grand format sont ainsi à découvrir en extérieur, dans la cour intérieure de la caserne Terra Nova, à la citadelle. Les quatre autres maxi-supports, de quinze mètres de long, occupent des places centrales: l’esplanade de la Confluence, la place de la Francophonie (du côté jambois de l’Enjambée), les Jardins du Maïeur (hôtel de Ville) et la rue de Bavière, près du Théâtre et du siège des menteurs. Le folklore envahit la ville. Et ça va se voir.