Dans le secteur de l’imprimerie, il faut rester à la page

"Le métier de l’imprimerie a énormément changé ces dernières années et on a toujours cherché de nouveaux débouchés, de nouvelles techniques", continue l’imprimeur. "On sort ainsi toujours des cartes de visite ou encore les formulaires pour les prises de sang à Saint-Luc. On imprime les syllabus pour de grosses écoles, comme Saint-Louis." Mais à côté de cela, la société emprunte aussi de nouveaux sentiers. "On assure aussi le lettrage des véhicules. C’est assez technique, surtout pour la pose, avec tous les recoins", continue Perry Poncelet, accompagnateur de projets. "Dans le même style, on a dû aussi recouvrir et relooker mille projecteurs vidéo que Jupiler voulait offrir aux cafetiers…"

La société namuroise assure aussi du packaging pour les trappistes de Rochefort. "Il faut de l’épuré", précise Laurent Païssé. "On travaille souvent pour des brasseurs." Ça inspire… "On a aussi un beau projet en cours pour une nouvelle enseigne pour Tcharbon, la jeune société très dynamique de Bertrix."

Mais selon les régions, la créativité reçoit parfois plus de liberté. "A Namur, c’est devenu très, très strict. C’est tout juste s’il ne faut pas obtenir un permis pour afficher l’horaire d’ouverture du magasin", ironise l’imprimeur qui a le sens de la formule..