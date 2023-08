Agression place du Vierly à Wépion: aucune interpellation

Le 14 juillet dernier, aux alentours de 17h30, Maximien, âgé de 27 ans, attendait une connaissance sur la place du Verly à Wépion. Pour une raison inconnue, il a été agressé par plusieurs individus. Selon ses souvenirs lors de son réveil à l’hôpital, ils étaient quatre. "Ils l’ont alors attrapé, jeté sur le sol et passé à tabac, déclarait sa sœur au lendemain des faits. L’ensemble des coups ont été portés à hauteur du visage et du crâne." Depuis lors, une plainte a été déposée à la police. Contacté, le parquet de Namur a indiqué que le dossier était au stade de l’information "et que des devoirs étaient cours afin d’identifier les auteurs des faits."