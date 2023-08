Trafic de stupéfiants à Namur: cinq personnes arrêtées

C’est un beau coup de filet pour la police de Namur et différents services comme le service enquêtes et recherches ou encore le groupe d’interventions spéciales. Une opération sur le territoire de Namur qui est le résultat de plusieurs semaines d’enquête dans le cadre d’un trafic de vente de stupéfiants, notamment de cocaïne. "Plusieurs perquisitions ont été effectuées sur le territoire namurois et ont mené à la saisie de plus de 330 grammes de cocaïne, 24 grammes de cannabis et d’une somme de plus de 13 000 €", indique la police de Namur dans un communiqué.