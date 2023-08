La photo du curé Gendebien, prêtre emblématique du Namur populaire des années 50 et 60, capté en pleine action au jeu de la cuvelle résume bien cet état d’esprit, bon enfant et sans prise de tête. "Il y avait les courses de sac, les courses d’escargots, les jeux de quilles, l’ascension du mât de cocagne…", rappelle Claude Hellas, auteur qui a "épluché" cent ans de Fêtes de Wallonie. "Tous ces jeux ont d’ailleurs été bien remis à la page avec les Walloniades, lancées en 1991." Depuis plus de trente ans, ce rendez-vous du samedi après-midi sur la place Saint-Aubain est redevenu un classique. "Avec quelques recordmen dans certaines disciplines", pointe Claude Hellas. "Monter au sommet du mât de cocagne en six ou sept secondes comme le fait Thorgal Auspert, faut le faire…"

Un autre incontournable des Fêtes, ce fut aussi la course des garçons de café. Sur l’affiche de l’édition 1928, on annonce dans la rue Rogier une "course du plateau d’honneur", sur six kilomètres pour 16-40 ans, et sur trois pour les invalides et… vétérans. Dans les années vingt, on est visiblement rapidement versé dans la catégorie seniors. Cette même édition 1928, on n’oublie pas les enfants avec un concours de voitures fleuries mais aussi une bataille de fleurs et de serpentins. Au fil des ans, on varie les plaisirs et on suit les modes. Sur cette photo des années cinquante, issue de la collection d’une famille namuroise, on observe ce gymkhana, un parcours d’obstacles à moto, au milieu de la place d’Armes. On aime aussi se donner des frissons. "Le dénommé Jean-sans-Peur n’a pas hésité à escalader à mains nues la tour du Beffroi", a repéré Claude Hellas dans les archives de la presse namuroise.

La balle pelote occupera longtemps une place de choix, avec des luttes que l’on devine aussi sportives que bibitives. On s’amusera de découvrir l’annonce pour ce petit tournoi des Fêtes, lors de l’édition 1949, où rivaliseront les "Minteus", les "Triketeus" et les "Voleus". Un match au sommet pour le grand plaisir des fêtards de septembre.