Des jeux qui ne manquent pas de piquant

Au début des années 2000, on a encore assisté à cette spectaculaire dégustation de cervelas copieusement moutardé à la ficelle. Amusant. Et l’an dernier, c’est le record mondial de la plus longue avisance (126 mètres) qui sera décroché par les élèves et les profs de l’école de boucherie et de boulangerie de Suarlée (ITCA).

Mais aux Fêtes, on fait aussi ripaille avec des plats traditionnels goûteux et roboratifs. Les mets populaires comme la dispouye, à base d’abats, la tête de veau ou encore la djote, occupent une place centrale sur la carte. L’avisance, pour les Namurois avisés, sera la solution efficace pour le guindailleur qui connaîtrait un coup de mou ou de fringale. Dans les années cinquante, on veille déjà à soigner l’accueil et la qualité de la restauration. Cela se passe principalement sur la place du Marché aux Légumes, en collaboration avec la confrérie des bouchers et charcutiers de Namur. Dans les années septante, ce resto éphémère sera baptisé "Nameur li Glote", (Namur, la friande) et relocalisé sur la place l’Îlon, un peu plus au calme. Aujourd’hui, c’est sous le chapiteau de la place d’Armes que l’enseigne gérée par le CCW trouve son espace. Mais n’oublions pas non plus l’Eschole des Pôves, rue Rupplémont, qui a abrité pendant des années le point de restauration assurément le plus authentique et vibrant avec des plats cuisinés et servis par les élèves et les profs de l’ITCA. On en redemande.