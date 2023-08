Square Léopold à Namur: quatre personnes privées de liberté

Le parquet de Namur a indiqué, ce vendredi en fin de journée, que quatre personnes avaient été interpellées après les faits survenus au square Léopold mercredi en début de soirée. Il s’agit du conducteur de la Volkswagen et les trois victimes qui ont donné des coups par la suite. "Seul le conducteur sera présenté au juge d’instruction au juge d’instruction pour deux qualifications: coups et blessures volontaires et tentative de meurtre." En revanche, rien ne filtre concernant les raisons du coup de folie du conducteur. Ce dernier a tenté d’écraser des piétons présents sur la placette du square Léopold. Il a fini sa course contre une bordure avant d’être frappé à la barre de fer à travers sa fenêtre. Il a réussi à redémarrer son véhicule et prendre la fuite vers la rue de Fer.