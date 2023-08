Les "Wallonie", tout un folklore

Le noir et jaune des échasses des Mélans et le rouge et blanc de celles des Avresses, la collerette, le plastron et les guêtres des fantasques Molons, les culottes bouffantes "à l’espagnole" des Alfers… Dans ses tenues et ses pratiques, le folklore namurois garde un côté immuable, hors du temps. Pourtant, entre lui et les Fêtes de Wallonie, ce fut aussi une histoire de mode, de hauts et de bas.