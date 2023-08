De l’ombre à la lumière

Aux Wallo, Molons et échasseurs sont les rois de la fête. Mais même les souverains du folklore namurois ont connu des moments plus compliqués, le troisième week-end de septembre. "Dans les années soixante, on a connu un petit creux", avait rappelé Thierry Sinte, ancien jouteur et confrère, disparu l’an dernier. "On n’était plus qu’une quinzaine dans le groupe." En 1967, le président du CCW (comité central de Wallonie) Jacques Calozet remet les Mélans et les Avresses au cœur de la fête, avec l’échasse d’or. Tout un temps, certains tenteront même de dégager les échasseurs un peu en périphérie des fêtes, notamment sur une place Maurice Servais, moins vibrante qu’aujourd’hui.