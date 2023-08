Années d’or et de plomb

Pour les "Wallo", les eighties sont considérées par certains comme la période en or. RTL a pris la commande de la programmation et envoie de véritables scuds sur la place Saint-Aubain. En 1983, la carrière de Pierre Rapsat est en plein boom et plus de dix mille personnes se pressent pour le voir. Jo Lemaire qui cartonne avec sa reprise légèrement New Wave du "Je suis venu te dire que je m’en vais" de Gainsbourg y aura aussi son heure de gloire. L’année suivante, Indochine s’aventure aussi sur le mégapodium de la place Saint-Aubain et y connaît le même succès que les aventures de Bob Morane. Le passage des Anglais d’Orchestral Manœuvre in the Dark marquera aussi les esprits. Sans oublier le "Tropique" de Muriel Dacq.