Durant la Seconde Guerre mondiale, les Fêtes étaient à l’arrêt. "Les Allemands occupaient notamment la caserne de la place des Cadets. Et les habitants de ce quartier, autour de la rue Saint-Nicolas, souffraient vraiment de cette situation", rappelle ce passionné d’histoire namuroise. "Maggy Wéry (présidente emblématique du quartier des Arsouilles) a expliqué que des gens du quartier ont formé un groupe de résistance nommé… les Arsouilles." En wallon, cela désigne quelqu’un de blagueur, facétieux… "À la Libération, deux copains ont brûlé une marionnette représentant Hitler sous le nez des Allemands désormais détenus dans la même caserne. Et ça a eu le don de les énerver…"

Un peu plus loin, vers la place l’Îlon, on retrouve les Ponts Spalaux. Mais quelle est l’origine de ce nom ? Dans ce coin de la ville, le Houyoux coulait à ciel ouvert. "Il y avait donc pas mal de petits ponts qui permettaient d’enjamber le Houyoux sans se mouiller pour déboucher sur un moulin, propriété de M. Spilard, tourneur de métier. Et avec le temps, le nom de Spilard s’est déformé devenir Spalaux."