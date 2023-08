Ça se confirme quand on parcourt le premier programme (et non affiche, comme signalé dans l’édition de mardi) des festivités du 30 septembre 1923, jolie pièce des archives personnelles de Jacky Marchal. On y annonce un hommage à un poète (Louis Loiseau), un concert choral des "Bardes de Meuse", mais aussi du théâtre wallon, une grande tradition namuroise, avec la pièce On côp d’Tonnoire.

On ne sait pas si ça a marché du tonnerre mais le ton était donné. La Gaillarde elle-même, un des grands moments des "Wallo" où l’on remet désormais la précieuse récompense à quelqu’un qui a fait rayonner Namur bien au-delà de la Corbeille, était surtout au départ un concours de chants et de compositions, en français et en wallon. Mais très rapidement, les chanteurs et même les vedettes donneront une autre dimension aux "Wallo".

Mais qui dit stars, dit aussi caprices à satisfaire. "Aznavour n’a pas laissé un grand souvenir lors de son concert au Théâtre en 1973", a épinglé Claude Hellas, l’auteur du livre consacré au centenaire des Fêtes. "Il a vu qu’un câble passait au-dessus de la scène et donc de sa tête. Il a demandé une assurance spéciale. Et il a finalement joué dix morceaux et après une demi-heure, il était reparti."

Bien plus tard, Patricia Kaas qui se produisait place Saint-Aubain, a demandé que des fleurs roses garnissent complètement sa loge. Elle a aussi exigé… une machine à laver.

Jacques Dutronc demande la route de la citadelle à un journaliste du coin. ©Philippe Berger

Progressivement, des liens étroits se nouent entre les pros du show-biz et les organisateurs des "Wallo". Une belle illustration, c’est la remise de la Gaillarde, en 1975, à Bruno Coquatrix, directeur de l’Olympia, la grande salle parisienne, et agent de stars proche de Brassens, Bécaud, Piaf, Dalida, Johnny.

Les quartiers s’y mettent aussi. Toujours en 1975, Pierre Perret deviendra citoyen d’honneur du quartier du Théâtre (Beffroi).

Tout est en place pour faire des Fêtes de Wallonie l’événement le plus populaire de Namur. Au début des années 80, RTL met la main sur les commandes et donne aux Fêtes une dimension mammouth, faisant affluer des milliers de personnes pour voir Rapsat et Jo Lemaire, Indochine ou encore Orchestral Manœuvre in the Dark. Un gigantisme qui ne sera pas au goût de tous. Rester attractif sans perdre la dimension humaine: le délicat équilibre à trouver pour les Fêtes namuroises.

Années d’or et de plomb

Pour les "Wallo", les eighties sont considérées par certains comme la période en or. RTL a pris la commande de la programmation et envoie de véritables scuds sur la place Saint-Aubain.

En 1983, la carrière de Pierre Rapsat est en plein boom et plus de dix mille personnes se pressent pour le voir. Jo Lemaire qui cartonne avec sa reprise légèrement New Wave du Je suis venu te dire que je m’en vais de Gainsbourg y aura aussi son heure de gloire.

Muriel Dacq sourit et Julien Clerc lève son verre. Boit-il du Tropico ? ©Philippe Berger

L’année suivante, Indochine s’aventure aussi sur le mégapodium de la place Saint-Aubain et y connaît le même succès que les aventures de Bob Morane. Le passage des Anglais d’Orchestral Manœuvre in the Dark marquera aussi les esprits. Sans oublier le Tropique de Muriel Dacq.

Des années d’or qui seront aussi plombées par les dérives qui accompagnent ces giga-Fêtes. Comas éthyliques, foule oppressante, bagarres et même un coup de feu sur la place du Théâtre… Les "Wallo" s’emballent et perdent la tête.