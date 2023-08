Namur: une étrange apparition sur le site de Terra Nova à la citadelle

À ce stade, les scientifiques ne savent pas encore de quoi il s’agit exactement mais ces derniers ont déjà évoqué l’une ou l’autre piste. “On pense que c’est un taxon Lazare (NDLR : réapparition d’une espèce alors qu’on l’a cru disparue). Il y a notamment eu cela avec une espèce de tortue des Galapagos ou avec des cigales américaines qui sont sorties de terre après 17 ans de sommeil”, explique Sabine Dierick, scientifique au D.S.A.E.P.

Un phénomène similaire a déjà eu lieu en 2020 au Danemark et en 2022 à Mons et Huy. Dans ces villes, l’œuf a grandi pour atteindre 3m de diamètre. “Mais il n’a jamais éclos. Il s’est dissipé”, explique Sabine Dierick, scientifique au D.S.A.E.P.

A Mons, l’œuf mesurait près de 4m de haut. ©D.R

Dès jeudi, une équipe complète de scientifiques sera présente sur le site de Terra Nova entre 14h et 18h30 afin de travailler sur cette étrange apparition. Ils réaliseront des tests sur les personnes présentes et collecteront différentes données afin d’établir un éventuel parallèle avec ces événements similaires passés. “Nous ne serons présents qu’à partir de jeudi car ce que nous pensons être un œuf devrait mettre 48h avant d’arriver à maturité. Une équipe composée de 7 à 8 personnes sera présente et viendra avec notre laboratoire mobile, équipé d’un scanner qui nous permettra d’en savoir plus sur cet œuf”, termine Sabine Dierick.