Et pourtant, Namur fut presque la dernière

Ce classique des "Fièsses" pourrait aussi convenir quand on évoque les origines des festivités de septembre. "Namur fut paradoxalement un peu la dernière à fêter la Wallonie", relève Claude Hellas, auteur d’un livre consacré aux cent ans des Fêtes. "Les premières fêtes wallonnes, ce sera à Liège, Verviers, Charleroi, Mons et même… Bruxelles."

Pour bien comprendre la naissance des réjouissances, il faut revenir au début du 20e siècle. En écho à un nationalisme flamand de plus en plus affirmé et véhément, l’identité wallonne se construit, elle aussi. Lentement mais sûrement. En 1913, l’Assemblée wallonne, une sorte de Parlement wallon informel, choisit un drapeau, le fameux coq rouge sur fond jaune, adopte la gaillarde, elle aussi rouge et jaune, comme fleur et symbole de la Wallonie. L’assemblée coche aussi dans le calendrier le dernier dimanche de septembre. Ce sera jour de fête nationale… wallonne.

Namur entre donc aussi dans le mouvement, mais assez timidement et un peu à retardement. A l’impulsion, on retrouve François Bovesse, jeune avocat namurois convaincu par l’idée qu’il faut aussi mener un combat wallon face à la flamandisation de l’État belge. "Il perçoit l’intérêt d’organiser une vraie fête populaire mais il est aussi très attentif à donner du sens aux festivités", perçoit Claude Hellas. Bovesse sera chargé de mettre en place ce premier "Comité de la Fête de Wallonie". C’est l’acte fondateur. Nous sommes en septembre 1923.

Le discours royal, un élan

"Directement, il y a ce pèlerinage au cimetière de Namur, en hommage à ceux qui ont donné leur vie, lors de la Révolution belge ou de la Première Guerre mondiale, pour défendre nos libertés." On ajoutera rapidement un arrêt devant le monument aux morts provincial de 14-18, au pied de la citadelle.

Au début, le programme est très réduit et se concentre sur le dimanche. Après les moments solennels, la fête se prolonge dans différents coins de la ville, version fête de quartier. "Dès le début, ce sont eux les piliers des Fêtes", a pu constater Claude Hellas. Dans un premier compte rendu, le journal Vers l’Avenir qualifie ces festivités de "brillantes".

"Mais c’est un discours du Roi Albert 1er, à Namur en 1924, qui va vraiment donner un élan aux Fêtes", souligne l’auteur du livre des cent ans.

Les programmes s’étoffent, avec encore et toujours les quartiers comme centres vitaux. Et au sein du comité central de Wallonie, on se dit alors que c’est désormais sûr et certain, cette Fête, elle existera encore dans cent ans !