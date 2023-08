Sous le chapiteau central, c’est un petit monde qui est en ébullition. "On vient de terminer l’empâtage et là, on est en phase de rinçage", détaille Frédéric Cools. Ce brasseur amateur et d’autres amis brassicoles effectuent une opération de brassage "en direct". "On ne sortira pas une nouvelle bière aujourd’hui, le processus prend plusieurs semaines. Mais on va réaliser les étapes essentielles", explique Sam Medici. L’équipe de La Pêcherie Brew Club donne des couleurs et des bonnes odeurs dans le chapiteau planté sur la pelouse schaltinoise. "Quand on brasse, on se retrouve le plus souvent seul. Pourtant, quand on débute, on se pose mille questions. Notre club permet ainsi d’échanger les petits filons, les bonnes pratiques. On discute pas mal et on déguste aussi les bières. Il y a de la convivialité. C’est donc un peu comme dans une pêcherie où l’on voit, au bord de l’étang, le papa qui apprend les techniques à son fils, le vieil expérimenté qui a déjà pêché le saumon en Écosse, le grand spécialiste des concours. Tout ce petit monde se retrouve et discute autour d’une bière." C’est l’esprit de La Pêcherie Brew Club.

Frédéric Cools garde un œil sur le thermomètre de casserole. "Durant toute cette opération, la température doit rester à 64 degrés", explique-t-il au petit groupe qui observe l’action. Raphaël et Ryan, deux brasseurs amateurs, n’en perdent pas une goutte. Avec un énorme pichet, Frédéric transvase le contenu. "Pour l’instant, la bière, c’est vraiment de l’eau tiède sucrée. C’est de l’ovomaltine", s’amuse le passionné. L’ambiance est bon enfant mais tout le monde reste quand même très appliqué et concentré.

"Tout au long du processus, le plus important, c’est la propreté du matériel et l’hygiène", insiste le trio. "En une fraction de seconde, la bière peut être infectée et tout est foutu." Ce ne sera pas le cas de cette IPA qui devra encore reposer quelques semaines avant d’être dégustée.

25 "vrais" brasseurs

A l’autre bout du chapiteau, Thomas Pesesse et l’équipe de l’organisation s’assurez que Biérez-vous pétille, malgré la pluie. "On poursuit le même objectif depuis le début (c’est déjà la huitième édition) . On veut rendre à la bière ses lettres de noblesse", assure Thomas Pesesse. "Trop souvent, on associe la bière à une beuverie ou une buvette. Nous, on organise tous les mois une soirée où l’on fait découvrir des bières particulières que l’on associe avec tout un repas."

Ce choix de la qualité se ressent aussi dans le casting des vingt-cinq brasseurs présents à Biérez-vous. "On ne prend que de véritables brasseurs, ceux qui assurent la production de A à Z", insiste Thomas Pesesse. "On préfère ces artisans qui mettent leurs moyens dans leurs outils de production que ceux qui font brasser par un autre et investissent uniquement dans le marketing." Le festival est donc à l’image des brasseurs qui y participent: authentique.