Namur: le folklore authentique de 7 pays à découvrir à Jambes

Pour cette 61e édition du Festival mondial de folklore, comme à l’accoutumée, ces groupes authentiques assureront le show pour valoriser leurs pays: Argentine, Bangladesh, Bulgarie, Italie et Paraguay. Sans oublier Singapour, nouveau venu dans la programmation de cet événement international.

Bien sûr, la Belgique ne sera pas oubliée dans cette bouffée d’exotisme, avec la participation de la Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois et des Flamands de Reintje Vos.

"Il s’agit d’un festival majeur, dans le paysage touristique namurois, qui parvient à dégoter des talents lors de chaque édition", estime Maxime Prévot (Les Engagés), bourgmestre en charge de la Culture.

Outre ces instants de rencontre et de convivialité avec des artistes étrangers, un mini-village du monde et une exposition-reportage photographique seront à découvrir sur place, au hall omnisports de l’Athénée. En guise de restauration, quelques spécialités asiatiques, un espace Mamy Pâtisseries et un bar diversifié seront proposés.

Jambes, capitale mondiale du folklore

Folklore = amitié. Telle est la devise du Festival mondial de folklore qui, depuis 1958, contribue à positionner la localité de Jambes comme capitale mondiale du folklore.

"Cet événement se résume en une belle aventure humaine entre les peuples", raconte Ann Léon, co-présidente de l’ASBL organisatrice.

Ces 65 ans d’activités, le festival les doit au soutien des autorités communales et à une équipe de bénévoles à l’œuvre, durant toute l’année, pour mener à bien cette opération d’envergure.

Mais face au vieillissement des volontaires motivés et à la diminution des subventions, l’équipe cherche activement de nouveaux bénévoles pour l’organisation du festival. Des renforts supplémentaires qui permettraient au festival d’encore rayonner dans les années futures.

