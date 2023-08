Namur et Charleville: une collaboration un peu en panne de courant

Entre les organisateurs du festival français et leurs collègues programmateurs namurois (Beautés soniques, Théâtre, Namur en Mai…), les échanges prenaient consistance. Les groupes qui se distinguaient au Verdur Rock trouvaient aussi une place sur l’affiche du gros festival ardennais, on y donnait même carte blanche aux Namurois de "Crap Boogie" pour composer l’affiche d’une soirée dédiée aux musiques urbaines. Tout cela était bien prometteur mais aujourd’hui, que reste-t-il des anciennes amours ? Du côté de la Ville, pour le programme 2023 des collaborations namuro-carolomacériennes, on épinglera juste: "Partenariat pour la création, l’organisation et le montage de l’exposition temporaire Reflets. L’artisanat mérovingien révélé ." Nous avons beaucoup de respect pour le talent artistique de Clovis et de ses descendants mais ce seul événement peut aussi laisser un peu sur sa faim. Surtout après tant de promesses.

"Mais j’entretiens des liens amicaux avec Boris Ravignon, jeune maire qui a impulsé plusieurs chantiers urbains d’importance pour sa ville", veut souligner Maxime Prévot ."Je me suis encore rendu le 21 juillet dernier à Charleville-Mézières pour participer, à son invitation, à la cérémonie que sa ville organise pour la fête nationale belge." Au-delà des amitiés personnelles, le bourgmestre namurois rappelle que Charleville et Namur ont aussi "contribué à porter sur les fonts baptismaux le réseau international Drinkable Rivers, aux côtés de Li An Phoa, pour fédérer les initiatives des communes bordant la Meuse dans les divers pays qu’elle traverse, afin d’ambitionner d’en améliorer la qualité et de la rendre un jour potable…" Des eaux qui pourraient être vivifiées cette année par un autre élu de la province namuroise. Le Rochefortois Pierre-Yves Dermagne,

vice-premier ministre, poussera la porte du Cabaret vert, le vendredi 18 août. "C’est un vrai fan de rock et un peu aussi d’electro", glisse-t-on, du côté de son cabinet. Mais le fédéral ne fait pas le déplacement uniquement pour les Chemical Brothers. "Il participera à une table ronde sur l’industrie verte transfrontalière", continue-t-on au cabinet Dermagne. "Comme ministre du Travail, il a aussi dans ses compétences le statut des travailleurs transfrontaliers. Le but est de simplifier aussi les choses pour ceux qui passent la frontière franco-belge, notamment pour les emplois liés à l’économie verte." Même s’il est plutôt Lesse et Lhomme, Pierre-Yves Dermagne devrait aussi prendre part à un focus "sur le potentiel de baignade en Meuse". Pour éviter de faire plonger les collaborations Namur-Charleville ?