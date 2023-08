Harris, Chemicals, Damso… les jolis coups du Cabaret Vert

Dans l’assistance, on compte en moyenne 10% de Belges, c’est un chiffre plutôt constant. Et c’est vrai que vu la grande proximité géographique, ils pourraient être encore plus nombreux. D’une manière générale, je constate qu’on passe facilement la frontière pour aller boire une bière. Et, pourtant, on sent toujours que cette frontière est bien présente. Quand on veut organiser quelque chose, collaborer, on se rend compte qu’il y a plein de choses qui diffèrent au niveau administratif, des règles du jeu…

Alors que pouvez-vous proposer de plus ou de différent pour un public belge qui est déjà particulièrement gâté en matière de festivals ?

Quand on a lancé le Cabaret avec 400 € en poche, au début des années 2000, on a en effet dû trouver notre créneau. On a directement voulu soigner l’accueil en se disant que celui qui est venu reviendra. On est particulièrement attentif à ce qui se passe aussi entre deux concerts. On est attentif aux lumières, aux décors, à l’ambiance. Dans certains médias parisiens, on a même dit qu’on avait les plus belles scènes de tous les festivals français.

Mais le festivalier se déplace aussi et surtout pour l’affiche. Quand vous jetez un œil sur la programmation de cette année, il y a des "coups" auxquels vous n’auriez jamais rêvé il y a quelques années ?

Faire Calvin Harris, le DJ le plus connu de la planète en exclusivité pour la France, c’est costaud. L’an dernier, on a aussi fait fort avec les Américains de Slipknot. Un convoi de semi-remorques pour le matériel, huit bus pour les musiciens et l’entourage… C’était massif mais on comprend le déploiement quand on voit ce que ça dégage sur scène.

En programmant de telles machines, on ne perd pas un peu de liberté et d’indépendance ?

Avec ce genre de groupes, les exigences de départ et le cahier des charges est très, très lourd. Mais une fois qu’ils sont sur place, il n’y a plus de surprise. C’est carré mais ça fonctionne bien comme ça.

Certains groupes ont des exigences un peu folles ? Des exemples ?

J’ai une liste longue comme mon bras. Mais ça a tendance à se calmer un peu. Un groupe métal avait poussé le curseur un peu haut. Quand on faisait les comptes, ça leur faisait douze litres d’alcool par musicien. On sait aussi que c’est une forme de salaire déguisé, y a un business parallèle. On doit parfois se débrouiller pour trouver des produits qui n’existent pas en France. On veille aussi à proposer autre chose…

C’est d’ailleurs une des marques du festival: le circuit court, la durabilité… Que faites-vous concrètement pour respecter ces engagements ?

On a un gros projet de mise en place d’une centrale hydroélectrique sur la Meuse, avec l’appui avec des autorités publiques. Cela produirait de l’énergie toute l’année, ce qui couvrirait l’équivalent de 40% d’énergie durant le festival. On veut aussi placer des panneaux photovoltaïques. Il y a un travail sur le tri qui est fait depuis des années. Une société anglaise va venir nous auditer cette année en vue de l’obtention du label "A Greener Festival" (un festival plus vert). On espère obtenir ce certificat mais aussi des conseils et des pistes pour faire mieux à l’avenir.

Le circuit court, c’est aussi ce qu’on trouve dans l’assiette et le verre. Une carte de visite du Cabaret Vert…

C’est dans notre charte. Pas de coca, pas de boissons de grosses productions industrielles. On a probablement la plus belle carte de bières de tous les festivals avec une soixantaine de références. On la chimay au fût de toutes les couleurs. Et pour l’assiette, c’est local. Un plat qui plaît beaucoup, c’est la croûte ardennaise avec baguette, crème, lardons, fromage… Tout simple, mais c’est redoutablement efficace pour les petits creux.