Namur: "L’orgue, ce n’est pas que la musique religieuse"

"Bien sûr, en académie, il est plus facile d’être professeur de guitare ou de piano, commente-t-il. Mais ma classe est complète, avec des adultes et des jeunes enfants tous avides de découvrir l’orgue. Globalement, ça bouge bien et très positivement pour cet instrument, à Namur également."

L’orgue est spontanément associé à aux offices et au répertoire religieux, mais son usage ne s’arrête pas là. Il peut voyager vers d’autres contrées musicales et s’accompagner d’autres instruments. "À l’académie, je réalise des auditions d’orgue avec d’autres instruments comme la trompette le violon ou la guitare, pour montrer aux élèves que l’orgue n’est pas seulement attaché à la liturgie", dit José Dorval.

La diminution de la pratique religieuse fait du tort à la visibilité de l’instrument: "La participation aux offices dominicaux est en baisse, c’est une chance en moins pour les enfants de rencontrer l’orgue et de l’écouter." Un autre frein à la popularité de l’orgue est la faible offre de cours: "Toutes les académies n’en proposent pas, il faut accepter de faire des déplacements parfois longs. Sans compter que les restrictions budgétaires font qu’on entretient plus toujours les instruments, là où il y en a."

Toutefois, lors de ses concerts, José Dorval observe un public composé de personnes de tous âges. Des parents et des grands-parents amènent les plus jeunes, initiative que salue l’organiste. "Il est important de sensibiliser les enfants à la beauté artistique. leur montrer que tout texte musical possède un “au-delà des notes”, une signification."

Le monde change, et le langage de l’orgue également: "Il y a des compositeurs contemporains qui sont très féconds, avec un langage d’aujourd’hui, et cela peut aider les plus jeunes à apprécier l’instrument." Un instrument que le musicien namurois ne cessera de défendre et de promouvoir.

Des pages profanes et religieuses, le 15 août

Le mardi 15 août à 16h, José Dorval, titulaire de l’orgue Merklin de l’église du Sacré-Cœur, donnera un récital, à Saint-Servais. Il proposera des œuvres profanes et religieuses jouées dans l’ordre chronologique, du XVIe au XIXe siècles. Le programme annonce des pages de Frescobaldi, Buxtehüde, Telemann, Grigny, Bach, Krebs ou encore Rinck.

Les bénéfices de cette représentation musicale seront intégralement versés à l’ASBL "Musique & culture au Sacré-Cœur", qui organise les concerts en l’église saint-servaitoise.

Prix: 12€. Prévente: 10€. Gratuit jusqu’à 12 ans). 0473 59 00 63