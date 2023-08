La "Wallo", une bière pour les 100 ans des Fêtes de Wallonie

La brasserie ancrée dans le sol de Purnode depuis 1858 est aussi le complice des Fêtes de Wallonie de Namur depuis de nombreuses décennies.

L’association houblonnée s’est donc opérée tout naturellement. "Le CCW voulait une bière blonde, légère, avec une belle buvabilité", détaille Xavier Yernaux, le maître-brasseur du Bocq.

Dans les matières premières, l’option locale a également été privilégiée. "Le houblon a été cultivé en province de Namur", soulignent les brasseurs de Purnode. "Il a été cultivé par Guido Cornette, à Vodelée. Il produit de la qualité depuis des années, avec une houblonnière qui s’étend désormais sur une dizaine d’hectares. Pour la variété, on a choisi le Hallertau Mittelfrüh qui donne aussi le côté agrume et fruité mais plus en nuance que certains houblons américains très à la mode."

Pour la buvabilité, l’alchimiste du goût joue sur le volume de houblons introduit et leur intensité. "Ce sont leurs polyphénols qui vont donner le niveau d’amertume", complète Xavier Yernaux. "Le malt, avec la dextrine, va plus donner la sensation de bien remplir la bouche."

Pour la dénomination, l’étiquette et l’habillage général, c’est le Comité central de Wallonie qui a pris la main. "C’est un nom tout simple qui passe super-bien", appuie Olivier Degehet, le directeur commercial du Bocq. "Nous, par notre important réseau de distribution, on va faire en sorte que la Wallo se trouve dès les prochains jours dans les principaux drinks de la région (Delsart, Hallet, Balleux…), dans des magasins spécialisés (La Cave de Wallonie à Namur, D’Ici…) les supermarchés du coin mais aussi sur les cartes des cafés et restaurants de la province."

Au fût, encore plus à son avantage, elle se dégustera aussi dans les principaux bars des Fêtes, du CCW et des joyeux quartiers. Dynamique, la centenaire.

Légère mais distinguée

Un généreux col de mousse, une couleur jaune sur laquelle pourrait facilement venir parader un coq bien rouge, une pétillance affirmée… Elle a fière allure, la "Wallo", version fût ou bouteille.

Olivier Degehet, particulièrement satisfait du beau col de mousse. ©EdA

"Pour donner une première idée générale, on part d’une base de Triple Moines", situe Xavier Yernaux, le brasseur. "L’odeur est fraîche, houblonnée, avec des notes fruitées de fermentation. Le goût est rond et légèrement malté."

Pour Olivier Degehet, la mission initiale est accomplie. "La Wallo est légère et rafraîchissante. Elle est désaltérante, légère et digeste."

Doit-on la placer pour autant dans la catégorie des pils ? "Elle a un taux d’alcool qui est similaire. On est à 5,4% (c’est 5,2% pour une Jupiler ou une Stella). Mais je préfère quand même parler d’une blonde légère de qualité."

C’est en tout cas une agréable nouveauté qui va assurément faire revenir le soleil et lancer, enfin, officiellement l’été. Avant de nous accompagner tout au long des Fêtes de septembre.