Une longue histoire de hauts et de bas

En parcourant l’histoire du motocross de Namur, de 1947 à 2007, Richard Dessart a pu constater que l’épreuve a de tout temps connu ses hauts et ses bas. "La discipline est venue au départ d’Angleterre. Initialement, les courses de moto y étaient illégales", rappelle le passionné d’histoire. "Sur la route, les motards se sont donc défiés sur l’Île de Man. Et dans les parcs et forêts, c’est notre pays qui fut le premier à accueillir des compétitions officielles." Les premières années, les sports moteur sont plutôt associés à la "bonne société". "Il faut de l’argent pour s’acheter une moto et s’équiper. C’est donc un peu plus bourgeois", détaille Richard Dessart. Mais rapidement, le bruit et les gaz d’échappement seront aussi critiqués par une partie de la population namuroise. "Les oppositions sont bien antérieures aux années 2000", insiste le guide. Le Namurois a pu aussi découvrir à quel point la citadelle et son prestigieux grand-prix de motocross sont liés. "Cette photo (voir plus haut) a été prise par mon grand-père en 1957. On y voit la moto d’Auguste Mingels, qui a été champion du monde en 53 et 54, chevauchée par son garagiste. Mais surtout, à l’arrière, on voit le téléphérique inauguré cette même année."