NAMUR I Notre série climat : les argiles, menaces souterraines pour nos maisons

Les successions de périodes de sécheresse puis de précipitations abondantes ces dernières années ont, outre leurs conséquences immédiatement visibles, des impacts plus insidieux, mais non moins importants. C’est le cas du phénomène appelé "retrait-gonflement des argiles", qu’on pourrait qualifier de partie immergée de l’iceberg du changement climatique: c’est en sous-sol, discret dans un premier temps, qu’il se joue, mais ses effets en surface n’en sont pas moins désagréablement spectaculaires.

Des terres qui se gonflent d’eau, puis se rétractent

De quoi s’agit-il ? "Par leur nature, les terres argileuses ont une capacité à absorber l’eau de manière importante, ce qui les fait se dilater. Puis à l’inverse, quand elles sèchent elles se rétractent", explique Johan Yans, géologue à l’Université de Namur. Plus les périodes de temps très sec puis très humide sont longues, plus les changements de volumes des argiles sont importants, se chiffrant en centimètres. Et quand le phénomène se produit à répétition sous des habitations, ce mouvement du sol se répercute sur les fondations et génère des fissures dans les murs de ces dernières. Loin de n’être que des balafres inesthétiques, elles constituent des menaces pour la stabilité des bâtiments. "En Belgique, c’est un phénomène encore assez peu connu, dont on ne parle que dans des métiers techniques et de la construction, depuis une dizaine d’années. Mais en France, le secteur des assurances, notamment, est fort déstabilisé par l’ampleur que cela a prise. Car les frais générés se chiffrent en milliards…" En Belgique, poursuit le géologue, depuis cinq ans environ, les cas recensés sont de plus en plus nombreux: "Et d’après les prévisions du GIEC (Groupe d’Experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) les alternances de périodes très sèches puis très humides vont s’intensifier dans nos régions et donc le phénomène de retrait-gonflement des argiles également", craint Johan Yans. La question s’est donc invitée dans ses sujets de recherches, en collaboration, entre autres, avec un bureau d’études. Un des enjeux étant d’identifier quels types de minéraux (appelées smectites) présents dans les argiles sont concernés par ce phénomène de gonflement. Et donc, quelles terres argileuses de nos régions y sont sujettes: "À la différence de la France, nous n’avons pas encore de cartographie en la matière. Mais dans le Namurois, il est clair que la bonne et riche terre de Hesbaye est concernée, entre autres."

Au-delà des constats, quelles solutions ? "Il faudra sans doute développer des techniques pour isoler le sol dans les zones où sont construites les maisons et ainsi dévier les eaux d’infiltration des périmètres de fondations." Avec des coûts qu’on peut supposer élevés. Le retrait et gonflement des argiles draine, d’autre part, avec lui une série de questions d’ordre juridique. Comment les compagnies d’assurances vont-elles assumer ce risque s’il devient à ce point fréquent ? Également lors de ventes de biens et de terrains, la législation sera-t-elle amenée à évoluer et à prendre en compte, par exemple dans les actes notariés, la nature des sols argileux comme le sont les zones inondables ? "Ce sont toutes des questions connexes que pose en effet le retrait et gonflement des argiles, conclut le géologue. On est là face à un phénomène causé directement par les changements climatiques qui s’insinue dans nos maisons." Avec un réseau de conséquences qui se ramifie telles des fissures galopantes.

En bref

Et les réserves d’eau ?

Quand ils analysent les impacts du changement climatique dans leur domaine d’activité, les géologues de nos régions sont-ils inquiets pour le niveau des nappes phréatiques et nos réserves en eau ? "En province de Namur, on sait bien que certains réseaux locaux sont en difficulté en période de sécheresse, dans la région de Rochefort et Beauraing, explique Johan Yans . Mais, même s’il ne faut pas les minimiser, car ils posent des problèmes aux populations concernées, il s’agit de phénomènes locaux particuliers." Ceux-ci ne sont pas exemplatifs de la situation à l’échelle wallonne, poursuit le géologue: "À ce jour la question de la quantité d’eau en Wallonie et à Bruxelles n’est pas un risque important. C’est plutôt la question de la qualité qui suscite l’inquiétude, notamment les taux de nitrate." Là, toutefois, ce n’est pas le changement climatique (du moins pas directement) qui est à l’œuvre, mais les produits utilisés dans les pulvérisations des terres en agriculture intensive.

Déchets nucléaires: rendez-vous dans 800 000 ans ?

Du point de vue du géologue, la gestion des déchets des centrales nucléaires interpelle également. Ceux des centrales belges sont enfouis sous-terre, dans des terres argileuses à 300 m de profondeur en attendant que leur radioactivité diminue: "On parle d’une durée de 800 000 ans. C’est tout de même un drôle de pari que d’espérer que leurs contenants restent hermétiques tout ce temps et qu’il n’y aura aucun impact sur les eaux souterraines…"