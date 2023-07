Namur: il y a 65 ans était posée la première pierre de la Maison de la culture

S’il a connu des transformations depuis sa création, l’établissement provincial n’a cessé de se concevoir comme un lieu de vie ouvert à tous, où la culture est vécue de manière spontanée au travers d’expositions, de spectacles, de concerts ou de projections cinéma.

Après la seconde guerre mondiale, l’association "Les amis de François Bovesse", fondée en hommage au défunt gouverneur de la Province, manifeste auprès de la Ville son souhait de créer une maison des arts auprès. Les membres de l’association obtiennent un terrain vague, vestige du quartier anéanti par les bombardements du Pont de France. L’édifice sera érigé en l’endroit, à proximité de la Porte de Sambre, épargnée lors de la guerre.

Estimée à 84 millions de francs, la Maison des Arts voit sa première pierre scellée le lundi 14 avril 1958 par Omer Vanaudenhove, ministre des Travaux publics. Il était prévu que la maison abrite une salle de spectacles, des salles de réunion et de conférences, un bureau de poste et les studios de l’INR Namur-Luxembourg (actuelle RTBF).

Six ans de chantier

Le samedi 23 mai 1964, le bâtiment, caractérisé par trois étages de vitres et de béton, est inauguré en présence de Fernand Pieltain, bourgmestre de Namur, et de nombreux mandataires provinciaux et communaux. Dans la foulée, une première exposition, dédiée aux peintres et graveurs de la province voit le jour au mois de juin suivant.

Pour aboutir au résultat final, Victor Bourgeois n’a pas fait cavalier seul. Pour la réalisation de la décoration intérieure, il a pu compter sur les services de l’architecte bruxellois Georges Lambeau, directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Namur. Sans oublier René Pechère, pour la création d’un jardin enclavé entre la Sambre et la Maison de la Culture. Composé de milliers de plantes qui fleurissent continuellement, ce jardin n’a survécu qu’un an aux actes répétés de vandalisme.

Quarante-cinq ans après l’inauguration, la Province officialise, en 2009, l’ambition d’un vaste projet de rénovation et d’extension de la Maison de la Culture de la Province de Namur. Confié aux entreprises Thomas & Piron, le chantier est planifié en 2016 et procède à la profonde transformation architecturale de l’institution, rebaptisée Delta. L’entrée froide et impressionnante affiche désormais une ligne claire. À l’intérieur, la grande salle arbore la reproduction d’une œuvre monumentale et colorée au plafond. Et plus remarquable encore, une salle modulaire et circulaire, surnommée "le tambour" s’est greffée à l’infrastructure, sur le parvis. Un nouvel écrin pour de nouveaux moments d’émotions artistiques.