Achat et vente: la rue Rogier au cœur des deals

Solide carcasse et allure posée, Osita s’exprime en anglais face au tribunal correctionnel de Namur. Il est né au Nigeria, il y 43 ans. "Il a voulu rejoindre ce qui était à ses yeux l’eldorado. Il est ainsi arrivé en Allemagne il y a quelques années", décrit Me Navez, l’avocat du prévenu. "Il a travaillé comme électromécanicien avant de connaître de sérieux soucis de santé. Il devra être transplanté d’un rein, il va perdre son boulot et va basculer sur la mutuelle."