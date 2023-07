Namur: 3000€ pour un projet citoyen dans le quartier des Arsouilles

Ce mercredi 26 juillet, une ambiance joviale régnait à la cabane "Le P’tit kawa", lieu emblématique du quartier des Arsouilles. Pour Jean-Louis Majerus, c’était le grand jour: il a reçu son chèque de 3000€, prix du concours organisé par la bière d’abbaye Affligem et le réseau social Hoplr. Son activité baptisée "Panel citoyens" a été sélectionnée car elle rencontre les objectifs souhaités: générer de la proximité dans le quartier et rassembler les voisins.

Bien connu dans le quartier des Arsouilles depuis près de 12 ans, Jean-Louis Majerus participe à la redynamisation des lieux, aux côtés d’associations comme le Cinex, Le P’tit kawa, Coquelicot, etc. Avec la somme remportée, il va mettre en place de nouvelles initiatives. Lesquelles ? "J’ai énormément d’idées, mais il faut d’abord qu’on en discute en assemblée avec les citoyens. J’aimerais beaucoup qu’on achète des tapis de yoga pour le Cinex, par exemple. J’y ai créé des cours et certains participants n’ont pas de tapis. Et puis, la cabane Le P’tit kawa tombe en ruine, elle aurait bien besoin d’être rénovée." C’est au cours d’une réunion en septembre, en concertation avec les organisations du quartier et les citoyens, que les projets seront votés.

"Jean-Louis, c’était le râleur du quartier !"

Dans le quartier des Arsouilles, la nouvelle amène beaucoup de joie. L’euphorie de Jean-Louis Majerus, ce mercredi, s’est transmise aux personnes présentes, qui tous le connaissent depuis des années. "Cette aide fait vraiment plaisir, explique Mathilde Hubermont, animatrice à la Maison médicale du quartier. On se rend compte qu’on peut agir à la hauteur d’un quartier, il suffit de se mettre ensemble et de ne pas juste râler dans son coin. L’exemple de Jean-Louis est très parlant car il était le râleur du quartier. Il était patient à la Maison médicale et il restait parfois une heure à l’accueil à se plaindre de ses voisins et d’une série de choses. Et puis, petit à petit, il a passé le cap, il est allé à la rencontre des autres et ses préjugés se sont cassés. Pour lui, la vie de quartier a été le meilleur des soins."