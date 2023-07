La reconstitution fait sortir l’Histoire des livres et des musées

"Oui, il y a un plaisir, un frisson aussi à enfiler les uniformes et à partir sur la route en Jeep, mais ça ne doit pas s’arrêter là", insiste Ben Schraverus, qui assure des reconstitutions de la Seconde Guerre mondiale depuis une bonne dizaine d’années. "On est aussi là pour conserver le souvenir, la mémoire. Les enfants ou les ados ne vont pas spécialement lire les commentaires et infos apposés sur les pièces présentées dans les musées. Et s’ils voient les objets en 3D sur leur écran, on est dans le virtuel. Ici, quand on défile avec les véhicules, avec les uniformes et les armes d’époque, ils voient ça en vrai. Ils peuvent toucher…" Et alors, qui sait, vont-ils commencer à s’intéresser aux faits historiques, aux enjeux de l’époque mais aussi aux leçons à retenir pour le futur. Cette marmite de l’Histoire, Ben Schraverus est tombé dedans quand il était tout petit. "Du côté de ma maman et de mon papa, les familles ont été marquées par les deux guerres. Mon arrière-grand-mère maternelle m’expliquait sa vie durant la Première Guerre mondiale, quand elle s’était réfugiée en Angleterre. Mes grands-parents m’ont aussi parlé de 40-45. C’était des récits vivants, des témoignages directs." Avec la reconstitution, Ben a aussi la sensation de faire sortir l’histoire des livres et des musées, suscitant au passage des moments et des rencontres incroyables. "En Sicile, on a croisé par hasard la route d’un général américain. Lors de la guerre en Iraq, il était à la tête de la 3e division d’infanterie, celle que l’on reconstitue en Belgique. Il était vraiment emballé de voir ces Belges qui avaient parcouru 2 000 kilomètres pour commémorer un haut fait de l’armée américaine. Ça le touchait." Une belle page d’histoire humaine.