Ben vient de libérer la Sicile, 80 ans jour pour jour après les Alliés

"On sait qu’à l’époque, il faisait environ trente degrés. On en a eu quasiment dix de plus", compare le jeune homme de trente ans. "Avec l’uniforme, l’arme et le barda, ça vous fait une bonne dizaine de kilos sur le dos. Avec les chemises de laine, ça fait chaud…"

Organisée par le club de reconstitution des "Jeunes du Refuge B40" et appuyée par d’autres clubs de reconstitution historique, cette ambitieuse opération n’a rien laissé au hasard.

"Uniformes, équipement, véhicule, itinéraires… On veut coller le plus près possible aux faits historiques", insiste Ben Schraverus. Avec un souci du détail inouï. "Les pelles utilisées ne sont pas les mêmes que celles du débarquement de Normandie. Le manche a la forme d’un T. On a donc retrouvé le bon modèle avant de partir en Sicile", précise le Namurois.

Neuf "Jeeps", 23 soldats et trois assistantes de la Croix-Rouge… La compagnie F du 2e bataillon du 30e régiment (quand on vous dit qu’ils ont le sens du détail) a débarqué à Licata, au sud de l’île, le 9 juillet. "Un transporteur a assuré le transfert de nos véhicules d’époque. Une fois sur place, elles ont toutes redémarré", se réjouit le reconstituant. Mais ça n’exclut pas les ennuis techniques sur les routes de caillasses, martyrisées par un soleil de plomb. "Il y a parmi nous d’excellents mécanos. On a pu aussi compter sur un garagiste du coin qui nous a réparé une culasse pour une somme dérisoire." Le plan de bataille est précis et la mission très bien préparée. "On avait écrit aux préfectures traversées pour annoncer notre passage. Mais la communication n’était pas toujours bien passée. Et voir passer un convoi militaire, ça a inquiété quelques carabinieri. Ils ne pouvaient pas se douter que nos armes étaient factices. Mais après nos explications, ils assuraient même notre escorte."

Dans les villes et villages, de Licata à Palerme, l’accueil fut particulièrement chaleureux. "On a entendu deux ou trois Viva il Duce , lancé par des nostalgiques de Mussolini et du fascisme. Mais ce fut vraiment marginal. Pour le reste, on a vécu des rencontres fantastiques. Il n’y avait jamais eu de reconstitution d’une même envergure. Et partout où l’on s’est arrêté, on nous donnait à boire, à manger, des arancinis, des pizzas… Une reconstitution, c’est très physique et on perd même du poids. Mais là, certains ont même pris des kilos…" La gamelle, c’est le moral des troupes. Ce qui explique peut-être le succès de l’opération "Husky", en juillet 1943 mais aussi 80 ans plus tard.