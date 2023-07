Baluchonneur, un métier à tisser du lien

Cet accompagnement du quotidien, au plus proche de l’intimité des personnes, fait partie intégrante du métier de Bernadette Fourny. Depuis deux ans, cette Namuroise est baluchonneuse et part aux quatre coins de la Wallonie pour séjourner au domicile de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de démence apparentée.

Grâce à l’ASBL "Baluchon Alzheimer", elle offre une aide et une présence de tous les instants afin de permettre à l’aidant proche de trouver un peu de répit. "Beaucoup profitent de ma présence pour partir en vacances. D’autres font appel à l’association car ils doivent s’absenter quelques jours pour subir une intervention à l’hôpital, précise Bernadette. Dans tous les cas, c’est souvent un moment de décompression qui est essentiel pour les proches."

La bouffée d’oxygène qu’elle offre aux familles, c’est ce qui motive Bernadette dans ce métier exigeant où l’on donne une grande partie de soi. Mais il y a aussi la relation qui se noue avec les personnes aidées. C’est donc sans regrets que Bernadette a abandonné les cordes et ficelles qu’elle vendait dans son magasin du centre de Namur pour renouer avec sa formation initiale d’aide-soignante et tisser d’autres liens, au service des autres.

Un lien indétricotable

"Lors d’un baluchon, on prend le temps. On peut faire des galettes, du bricolage, etc. L’autre jour, j’avais observé qu’il y avait des boules de papier mâché dans l’atelier d’une dame dont je m’occupais. Je savais qu’elle était artiste. Cette dame est fortement atteinte par la maladie et ne communique presque plus. J’ai décidé de lui déposer du papier mâché dans les mains. En retrouvant le contact avec la matière, elle a souri. On perçoit alors un bien-être."

D’ailleurs, dans son baluchon, Bernadette emporte toujours son Sac d’Augustine. Il s’agit d’un sac dans lequel se trouve un long fil qui relie, les uns cousus aux autres, des matières et des tissus différents. La personne souffrant de démence va manipuler ces tissus et se sentir apaisée.

"Avant d’être baluchonneuse, j’ai travaillé plusieurs années dans une maison de repos. On devait réaliser jusqu’à 12 toilettes par matinée. Avec ce rythme de travail effréné, on perd le lien, cette humanité que l’on partage avec les résidents. Je me souviendrai toujours d’une dame qui m’a dit un jour qu’on la lavait comme une assiette. Elle avait raison !"

Plus question pour Bernadette de troquer cette liberté d’action qui donne du sens à son métier. Contrairement aux aides familiales, le baluchonneur a l’autorisation de donner des médicaments aux personnes aidées, de les véhiculer, etc. "Cette liberté, je la vois comme une confiance mais aussi comme un atout."

"Vous savez, on pourrait dire que la vie, c’est une chaussette que l’on tricote peu à peu. La maladie d’Alzheimer, elle vient détricoter cette chaussette jusqu’à ne garder que les apprentissages, les souvenirs de notre jeunesse. Alors, oui, certaines personnes chez qui je vais ne se souviennent pas de mon prénom, ne reconnaissent pas ma voiture… mais elles se souviennent toujours du sentiment de bienveillance qui nous lie. Ce lien-là ne peut se détricoter."

En Bref

Le concept

La baluchonneuse reste jour et nuit au domicile de la personne aidée, pour une période de 3 jours minimum et 8 jours maximum (avec un maximum de 21 jours de baluchonnage par an et par famille). Au sein de l’ASBL "Baluchon Alzheimer", quelques baluchonneuses sont salariées à mi-temps (c’est le cas de Bernadette), mais la plupart sont intérimaires.

La baluchonneuse

Elle est formée pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle s’installe au domicile de la personne aidée, veille à sa sécurité, respecte ses habitudes de vie et fait tout ce que l’aidant proche fait habituellement. Elle ne remplace pas les aides et soins à domicile mis en place, maintenus durant le baluchonnage. Elle accompagne les familles, notamment grâce au journal d’accompagnement.

Les coûts

Le forfait est de 65€ par journée (24h), auquel s’ajoutent les frais de déplacement. La baluchonneuse est logée et nourrie. Certaines mutualités interviennent dans les frais.

"On est toujours en recherches de baluchonneurs"

Les responsables de "Baluchon Alzheimer" sont constamment à la recherche de nouveaux baluchonneurs intérimaires. Il faut dire que ce type de profil n’est pas simple à trouver, tant l’engagement qu’il requiert est important et nécessite des qualités multiples et variées. "Il faut être patient, doux, faire de la place à une certaine lenteur, avoir un bon contact avec les personnes âgées, bien sûr, avance François Lenaerts, coordinatrice du projet. Mais il faut aussi avoir beaucoup de confiance en soi et être débrouillard, car on peut être amené à devoir gérer des imprévus comme une panne d’électricité, une coupure d’eau… Finalement, le baluchonneur est aussi un aventurier !" Avoir une formation dans le secteur paramédical est souhaitable, mais n’est pas une condition stricte. "Nous avons des personnes qui sont devenues baluchonneuses sans avoir reçu une formation paramédicale mais qui avaient été confrontées à la maladie d’Alzheimer au sein de leur famille."

baluchon-alzheimer.be