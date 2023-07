Au printemps 2024, les Namurois pourront retrouver le marché du samedi sur un nouveau site, au quai de Sambre et au boulevard Frère Orban. Une nouvelle implantation, conviviale et à proximité directe de l’hyper-centre, qui a été validée par un groupe de travail composé de représentants des ambulants, de l’Association des commerçants et de la Ville de Namur.

Celle-ci propose aujourd’hui aux citoyens de baptiser le marché "nouvelle formule". Le principe est de donner une identité au rendez-vous hebdomadaire et de permettre aux citoyens de se l’approprier. Le groupe de travail évoqué plus haut étudiera les propositions des Namurois. La personne dont l’idée aura été retenue recevra un panier garni de produits du marché.

Un déplacement réfléchi

Pour rappel, c’est le projet d’extension du piétonnier qui est à l’origine du déplacement du marché. Les futurs aménagements urbains ne permettront plus d’accueillir la centaine d’ambulants dans les mêmes conditions.

Choisi au terme de multiples échanges avec les différentes parties, le nouveau site a l’avantage d’être à la fois à proximité du centre-ville, des accès piétonniers, des transports en commun et des zones de parkings. Ce lieu stratégique permettra de faciliter les déplacements entre les pôles commerciaux le samedi matin.

Jusqu’au 28 août, vos propositions sur: https ://monopinion.namur.be/processes/marche