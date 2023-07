Les locaux conservent le caractère patrimonial du bâtiment du XVIe siècle qui l’abrite, avec une touche de modernité. "Il s’agit d’une restauration exemplaire d’un monument très cher à l’ADN des Namurois", estime le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés).

La porte d’entrée franchie, les visiteurs trouvent au rez-de-chaussée un espace d’information, sous la charpente en bois d’origine. Ils profitent en outre de confortables fauteuils pour s’octroyer une pause dans leur journée. "L’ambition est de proposer un accueil agréable et chaleureux", commente Anne Barzin (MR), échevine du Tourisme.

Services personnalisés

Un stand avec quelques produits locaux, objets souvenirs et brochures d’informations sont à disposition. Une équipe multilingue est présente pour répondre aux questions sur les offres et attractions incontournables à découvrir dans la commune. "Le but est d’offrir au visiteur un conseil personnalisé et d’être à l’écoute de ce qui lui convient", avance Amélie Lefèvre, directrice de l’Office du Tourisme. Quelques bornes interactives sont également accessibles pour consulter du contenu informatif multimédia en toute autonomie.

Le sous-sol, quant à lui, est aménagé pour l’accueil des groupes de visiteurs. On y trouve avec une petite cuisine et la possibilité pour les guides de projeter des séquences vidéo. En cas de météo capricieuse, l’espace pourra aussi constituer un lieu de repli pour ces mêmes groupes.

Départ de la gare

Ce nouveau centre d’accueil représente un nouveau départ pour l’Office du Tourisme, qui était situé depuis 2014 au rez-de-chaussée de la gare de Namur. Le déménagement s’avère justifié au regard de cette nouvelle localisation proche de la citadelle, de la Confluence et des commerces. "Le centre est davantage au cœur de l’activité touristique, explique Amélie Lefèvre. Nous disposons également d’un espace plus grand de deux fois 220 m2 au sein d’un bâtiment patrimonial qui a un impact visuel."

Au terme d’un chantier de restauration de deux ans de restauration, la Halle al’Chair peut se prévaloir d’un lieu d’accueil digne de ce nom pour faire rayonner la capitale régionale auprès des visiteurs. En 2022, 21 831 personnes ont été enregistrées à l’Office du tourisme.