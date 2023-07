Namur: Maximien, 27 ans, agressé place du Vierly à Wépion

Maximien avait donné rendez-vous à une connaissance ce vendredi sur la place du Vierly entre 17h et 17h30. Pour patienter, il s’est assis à côté du terrain de basket. C’est là que, selon sa sœur, quatre individus l’ont accosté. "Ils lui ont demandé de confirmer son identité. Après avoir répondu positivement, ils l’ont attrapé, jeté sur le sol et passé à tabac. L’ensemble des coups ont été portés au niveau de son visage et de sa tête. Si je peux vous donner ces éléments, c’est parce que mon frère a heureusement retrouvé ses esprits ce samedi. Il a pu me raconter les faits ou du moins ce dont il se souvient. Il va bien, son état est stable, mais il souffre d’une fracture sur le haut de la pommette. Il a mal au dos et partout au niveau du visage. Avec ma maman, nous sommes soulagées car son état de santé aurait pu être pire. Il passera de nouveaux examens supplémentaires ce lundi. Mardi, nous sommes attendus à la police de Namur."