Wépion: en vacances, mais plus au Sénégal, Turk lâche le crayon pour sortir de sa case

Celles que je vais prendre, par exemple ? Je vais aller me promener sur l’Île Maurice, pour la première fois. Notre hôtel est près d’un parc naturel, idéal pour se déconnecter.

Sinon, j’ai adoré la Réunion, j’y avais été invité par un festival. La Corse, la Sardaigne, magnifiques. Les pires vacances ? La Costa Del Sol. La plage m’embête, je préfère mes chaussures de marche, et les paysages aux monuments.

Sans toucher à un crayon du voyage ?

Je n’ai aucune difficulté à le lâcher, il y a un temps pour tout. Je ne suis pas comme Dany (Olivier Rameau, Ça vous intéresse ? – les blagues coquines) qui n’arrête jamais et se promène toujours avec son carnet de croquis. Moi, je ne travaille que sur mes planches, à la maison.

Pour les décors de vos BD (l’Italie de Vinci, le Londres de Clifton) faites-vous néanmoins du repérage ?

Maintenant, plus besoin, il y a Google Earth. Cela dit, je suis allé une fois en Toscane, j’ai pris des photos, dont je ne me suis jamais servi. Et j’ai quelques photos du Londres des 70’s, trouvée dans une grande librairie anglaise.

Au fond, voyagez-vous beaucoup ?

J’adore ça. Mais j’aime voir au jour le jour, ne rien programmer. Pas toujours possible…

Tiens, vous n’aviez pas une maison au Sénégal ?

Si, à Saly, sur la Petite Côte du Sénégal, à +/– 80 km de Dakar. Une région plate, en bord de mer. Cet ancien comptoir commercial portugais est devenu une cité balnéaire qui s’est fort développée. La supérette a laissé place à un gros magasin. Ça a perdu de son charme.

Puis, avec le Covid, la maison a vieilli sans nous. C’était une grosse intendance de préparer le voyage, d’arriver sur place et de réparer ce qui défaillait. Nous passions deux mois en Belgique, deux mois là-bas. En évitant la saison des pluies, donc pas l’été. Après 20 ans d’Afrique, nous avons tourné la page.

Comment y étiez-vous arrivés ?

Quand j’ai rencontré Kaël, nous avons vite passé nos vacances au Sénégal. À côté de notre hôtel, des résidences étaient en train d’être construites. Nous avons eu un coup de folie et en avons acheté une que nous avons aménagée une fois terminée. Sauf qu’elle a… brûlé. Nous nous pensions foutus. À notre grande surprise, le promoteur était bien assuré: il a tout reconstruit. En mieux. Bon, on se sentait un peu obligés d’y aller.

Vous êtes désormais plus libres de partir où vous voulez, alors ?

Oui. Et pour l’être encore plus, j’ai arrêté de courir les festivals de BD, il y a 6 mois. Les dédicaces, c’est plaisant, mais c’est fatigant. Quand on est jeune et qu’on a un bon foie, ça va, mais ce ne sont pas des week-ends ! (il rit) Mais c’est vrai qu’ils restent de chouettes occasions de voir les confrères. Autrement, on ne se voit pas. Les auteurs BD ne sont pas des tristes, surtout les Belges.

En vacances, vous êtes parfois reconnu ?

Ça m’est arrivé une fois, il y a longtemps, dans un restaurant chinois de la chaussée de Dinant. Un Monsieur m’a reconnu et m’a offert une coupe de champagne. Un bédéphile, sûrement, qui avait vu ma photo dans le journal Tintin.