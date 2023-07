Namur : deux livres jeunesse signés Marcke autour du patrimoine

Du Grognon en passant par la place d’Armes, plusieurs lieux emblématiques seront explorés par ces deux enfants intrépides dans leurs quêtes teintées de mystère et de rêves.

Pour connaître le dénouement de celles-ci, il faudra alors parcourir les deux albums baptisés On a volé la citadelle ! et Le cheval Bayard s’est échappé !, parus aux Éditions Namuroises. Deux récits imaginés et dessinés par l’auteur Marcke, alias Marc Vlieger, qui se lance dans les fables et les contes pour faire découvrir au jeune public les richesses de l’imagination. "À l’écoute des infos quotidiennes, on pourrait croire que nos enfants n’ont plus d’avenir. Il faut donc semer quelques graines de joie et d’espérance", estime l’illustrateur natif de Bruxelles.

Autoportrait de l'auteur Marcke sur sa planche à dessin. ©Marcke

Retour à l’illustration

Namurois d’adoption, Marcke est déjà l’auteur de quatre albums de BD, publiés aux éditions Delcourt sous son vrai nom: L’échangeur, Les Âmes Sombres, Les Fils de la Racaille et À l’Ombre du Monde. Une carrière dans le neuvième art qu’il a toutefois écourtée, il y a treize ans, pour exercer le métier d’éducateur.

Il s’agit donc d’un retour dans le monde de l’édition (même s’il avait participé à des albums collectifs avec les étudiants de l’Académie des Beaux-Arts de Namur, comme Namur - La vallée rêvée), mais cette fois-ci sous un pseudonyme pour trancher avec sa production précédente. "Étant jadis catalogué comme auteur qui écrit sur les exclus, j’ai essayé de trouver un nouveau sujet pour proposer des histoires plus innocentes", raconte Marcke.

Le légendaire cheval Bayard séparé de ses quatre fidèles acolytes, les fils Aymon. ©Marcke

Si la thématique change, le dessinateur a toutefois conservé sa maîtrise de l’aquarelle et du trait au bic pour conter ces histoires qui véhiculent aux enfants des messages positifs sur la vie quotidienne. Et l’inspiration semble encore au rendez-vous puisqu’un troisième tome, intitulé Ce qu’apprennent les escargots !, devrait voir le jour à l’automne en cas de succès des deux premiers auprès du public.

Contes au service du patrimoine

Spécialisée dans les ouvrages dédiés à l’histoire et au patrimoine de Namur, l’ASBL des Éditions Namuroises consacre aussi son répertoire aux livres jeunesse. Les enjeux sont multiples: éveiller à la lecture, développer l’imaginaire et sensibiliser les enfants à leur ville.

Couverture de l'album "On a volé la Citadelle". ©Marcke

Autant de critères auxquels correspondaient les propositions de Marcke. "Ces deux albums présentent un immense intérêt, car ils invitent le jeune public à découvrir à la fois la beauté du patrimoine namurois et aussi une partie de son histoire", explique René Robaye, directeur de l’ASBL.

Chasse au trésor

En complément à la parution des deux ouvrages, le Comité Animation Citadelle (CAC), partenaire des Éditions Namuroises, organise une chasse au trésor autour des quatre fils Aymon lors de fêtes d’anniversaire. L’occasion de parcourir en famille les souterrains du site pour dénicher l’exceptionnel Bayard d’Or au terme d’une douzaine d’épreuves.

L’univers de l’illustration et de l’imaginaire sera aussi à l’honneur, du 8 au 12 août, avec l’exposition BD et les spectacles en l’honneur de l’auteur namurois Vincent Zabus.