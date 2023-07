Mariés civilement à Landenne, le 9 août 1963, et religieusement le 10 août, les jubilaires s’étaient rencontrés un an plus tôt lors d’un voyage organisé par l’Alliance agricole.

Ayant tous les deux des parents agriculteurs, c’est tout naturellement qu’ils ont repris, une fois mariés, l’exploitation agricole des parents de Jean. De leur union sont nés un garçon et une fille qui leur ont donné la joie d’être les grands-parents de sept petits-enfants. Ils sont, aujourd’hui, arrière-grands-parents à trois reprises.