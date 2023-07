Intime Festival XI: de l’humanité dans des itinéraires de vie aux héros à la marge comme Francis Goidts, demandez le programme

Première belle surprise qui démarrera en amont de l’Intime, dès le 10 août à la Galerie du Beffroi: Petite laine pour vieille enfance, une première qui rassemble les dessins réalisés par Francis Goidts (1952-2014), alors qu’il était âgé de 10 ans.

À l’époque, nous sommes en 1962. Francis grandit dans une famille bourgeoise et conservatrice en province de Namur. En lieu et place de traits apaisés, l’enfant livre ses traumatismes au travers de ses dessins "d’une puissance barbare".

"Ses dessins sont restés dans sa famille ou du moins chez son frère Bruno pendant 60 ans avant d’être publiés l’an dernier aux éditions La Muette.", commente Chloé Colpé, directrice et programmatrice du festival. Des dessins doublement numérotés, emballés dans du papier de soie et placés dans une boîte en bois que l’enfant de l’époque a lui-même confectionnée. C’est la première fois que ces œuvres quitteront leur refuge pour s’exposer dans une scénographie de Mathieu Morin, spécialiste et collectionneur d’art brut.

Des dessins à la destinée surprenante qui feront l’objet d’une rencontre le dimanche 20 août (15 h 30) à l’amphithéâtre, en présence de Matthieu Morin et du frère de Francis Goidts, Bruno. L’occasion de se questionner sur l’art brut et sur la façon dont on considère les dessins d’enfants.

Artiste à part entière

"Ce qui nous intéresse ici, ce sont les dessins, explique Chloé Colpé. Mais on a vite compris que cela prenait une dimension plus grande qu i nous dépasse un peu". Tour à tour libraire, amateurs de science-fiction et de fantastique, il est – entre autres – l’auteur de contes mortels, d’aphorismes et de courts textes. "J’aimerais les soumettre à un professeur de littérature de l’UNamur afin de déterminer où il se situe."

L’Intime, c’est aussi de prendre des nouvelles des "habitués". Pour son 3e épisode, l’émission Le temps des fleurs reprendra le micro avec des personnes de la maison de Repos Les Grands Prés à Wépion et de l’hôpital psychiatrique Le Beau Vallon. Seront soumis au feu des questions: le musicien Rodolphe Burger, l’auteure Lize Spit, Bruno Goidts et Claire Bodson. "C’est important, je pense, de donner la parole à des publics qu’on entend rarement, voire jamais et qu’ils nous donnent leur regard sur la programmation".

À écouter sur place ou sur les ondes de Radio Chevauchoir, qui retransmettra l’émission en direct.

