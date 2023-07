Namur: une jeune échasseuse se blesse sérieusement ; à défaut de dessiner sur son plâtre, les urban sketchers se mobilisent (photos)

Si le climat était studieux et détendu, un événement a tout de même troublé, ému tout le monde. Dix minutes après le début, une adolescente a chuté dans un mouvement.

Elle a atterri en douceur mais l’échasse est partie dans le mauvais sens. Son pied est resté coincé dans l’étrier, en dessous d’elle, le pied plié à plus de 45°. Benoit Lacroix, urban sketcher de la première heure et organisateur de Sketching Namur, raconte: "On nous a dit que c’était un événement rare, que pareil accident se produit tous les 20 ans. Nous étions tous super-émus. Certaines dessinatrices du groupe, infirmières de profession, ont tenté d’aider la jeune fille, mais le mieux était d’attendre l’ambulance." La blessée était bien entourée et a pu être rapidement prise en charge. Il a d’abord fallu la soulever pour passer l échasse sous elle et me remettre dans le bon sens.

©Aline Borremans

Ensuite, pendant une heure, les échasseurs ont repris l’entraînement. "Courageusement, salue Benoît, car il faisait chaud et le soleil rendait le ciel et le sol aveuglants. Les échasseurs nous ont fait un beau cadeau, malgré leur copine à l’hôpital."

Un carnet d’anthologie pour la soutenir

En fin de journée, les croqueurs recevaient des nouvelles de la malheureuse, qui avait dû être opérée et était ressortie plâtrée de l’hôpital.

©Jean-François Nassel

Un beau mouvement de solidarité s’est alors initié. Comme il leur était impossible de signer ou de dessiner sur le plâtre, les sketchers ont eu l’idée de réaliser un petit carnet de dessins reprenant un best-of des dessins réalisés sur le vif des équilibristes. Des vœux de rétablissement rapide originaux et un beau bouquet de couleurs qui seront transmis à la malchanceuse.