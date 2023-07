Namur: la mendicité interdite par le bourgmestre jusqu’au 7 novembre

Cette décision a été prise en raison des récents troubles à l’ordre public générés par certaines personnes. "Il a été constaté, depuis plusieurs mois, un accroissement d’incidents impliquant un ou plusieurs mendiants sur le territoire communal et singulièrement aux abords des galeries commerçantes. Des plaintes et réclamations ont été adressées tant au bourgmestre qu’au chef de corps par des citoyens, commerçants ou des usagers." Pour étayer ses propos, le bourgmestre a choisi un exemple: "En date du 3 juillet 2023, une équipe a été dans l’obligation d’intervenir dans la galerie Wérenne dans le cadre d’un rassemblement de six personnes consommant de l’alcool et dont le comportement était dérangeant et bruyant. Dans leur rapport les gardiens de la paix ont précisé que la galerie en question n’est pas rassurante pour les citoyens."