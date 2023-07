Namur : le téléphérique à l’arrêt pendant 1/2 heure, un panorama 360° croqué par les urban sketchers (photos & vidéo)

À lire aussi | Namur à croquer durant tout un week-end, avec des Urban Sketchers venus de toute la Belgique et au-delà

Pas le temps de préparer son circuit, tout ce petit monde est appelé à embarquer exceptionnellement dans les cabines du téléphérique. "Chacun va avoir 30 minutes pour réaliser son ou ses croquis, sourit Benoit Lacroix, co-organisateur de l’événement, speedé malgré l’escargot (le logo de l’événement) juché sur sa casquette. L’idée de monter dans le téléphérique vient de l’office du tourisme, nous avons osé et sommes tombés sur un opérateur enchanté d’accueillir nos dessinateurs pour cette activité." Pas de panique, le téléphérique va être bloqué, tout est sous contrôle.

Sylvain Cnudde. ©ÉDA - Alexis Seny

Chevronné, l’Havelangeois Julien Englebert embarque dans la première cabine. " Nous sommes plus habitués au plancher des vaches." Quoique, celui qui va partage cet habitacle aérien est le Parisien Sylvain Cnudde qui, il y a quelques mois, était sur l’océan, à bord du célèbre bateau océanographique Le Marion Dufresne. Avec ses grues, ses cales, ses coursives et ses hélicoptères. Deux carnets ont été remplis du grand frisson des îles Kerguelen. Ici, on a Vas-t’y frotte. Verra-t-on l’île de là-haut dans les nuages ?

En bas, tous les paysagistes-portraitistes ont embarqué, reste à savoir où les cabines seront arrêtées. C’est la loterie. Plus belle la vue ? Plusieurs fois, le convoi hors-sol s’ébranle, puis c’est le graal. Julien et Sylvain sont arrêtés – comme les automobilistes de la rue Bord de l’eau, juste en dessous d’eux –, à deux pas de la Sambre, à quelques dizaines de mètres du sol. Reste à choisir, il y a l’embarras. Chacun son coup d’œil.

" C’est un peu du journalisme en dessin. Le cadrage fait le parti pris, les couleurs aussi. ", souligne Julien. " Il n’y a pas de règle à part de travailler sur place, d’authentifier le lieu et le moment. Nous ne nous mettons pas toujours dans des positions confortables, le rendu le traduit aussi. Moi, j’aime plutôt les décors dans leurs jus, ce qui est délabré, pas touristique, sourit Sylvain qui ne crache pas sur le panorama qui s’offre à lui. On pourrait se dire que l’espace est limité, mais la vue à 360° est assez folle. "

Une solitude bien entourée

Des traits, des points, le Grognon apparaît avec tous les ponts qui l’entourent, un peu de verdure et les maisons qui bordent la Sambre. Les aquarelles rajoutent du détail chez Julien, tandis que Sylvain a jeté son dévolu sur un jus en nuance de gris, en contrastes. Là, les deux créatifs sont en tête à tête mais à terre, quand ils pratiquent leur passion, il n’est pas rare que le quidam s’arrête près d’eux et épie par-dessus l’épaule.

"Si on n’aime pas, on continue son chemin, témoigne Julien. Mais, en général, les gens sont bienveillants. Souvent, quand ils s’aperçoivent qu’on n’est pas du coin, ils nous racontent le lieu, son histoire. Ça nous sort de la solitude du dessin." Rien n’empêche le dessinateur de noter les anecdotes dans un coin. Comme le nom du journaliste qui les interviewe ce jour. "Ça va plus loin que la photo. C’est très agréable d’oublier un carnet puis, un jour, de le retrouver et de voir les souvenirs en jaillir. On se rappelle de ce qu’il y avait tout autour, de l’ambiance."

Chacun son style, les dessinateurs enrichissent leur décor en le passant sur papier. ©ÉDA - Alexis Seny

Si personne ne fera le même dessin que ces deux-là, que chacun y met sa patte, sa personnalité, son niveau, les carnets ne sont pas pour autant des journaux intimes. Le but, c’est le partage, la mosaïque. Samedi et dimanche, les urban sketchers fourmilleront aux quatre coins de la capitale wallonne.

sketchingnamur2023.be/