Wépion: 500 dessins offerts ce weekend au fort de Saint-Héribert

Chaque dessin représente un soldat

L’idée de ce défi est née après que Kim Vandaele, graphiste exposant sur le site du fort, a coupé un érable voué à mourir et qui a eu des rejets par la suite. En recoupant les nouvelles branches, l’artiste a pensé à la vie qui reprend après la mort. Cela lui a fait réfléchir à la renaissance.

À partir de cette réflexion, elle a décidé de réaliser 500 impressions monotypes manuelles en l’honneur des 500 soldats. Kim Vandaele a voulu représenter, par chaque dessin, la nouvelle vie d’un soldat. Le souhait de la graphiste serait de distribuer ces réalisations aux visiteurs et que tous les dessins repartent du fort pour redonner vie symboliquement aux soldats.

Françoise Legros, organisatrice et propriétaire du fort: "Organiser cela me touche énormément, car une plante égale un soldat. Cet arbre qui est au départ voué à mourir et qui finalement repousse malgré l’adversité, c’est comme si la mémoire du soldat continuait. C’est important aussi pour les familles des soldats qui vont venir au fort pour avoir un dessin. Je souhaite transmettre aux visiteurs le devoir de mémoire. Celui-ci continue à faire vivre quelqu’un dans les cœurs et les mémoires."

Un weekend en nature

Pendant ces deux jours, il sera possible de visiter le fort, son musée et de nombreuses expositions artistiques, didactiques et historiques sur l’armement, les tenues de soldats, etc. Une petite restauration et un bar seront mis à disposition. Au son des accordéons, des concerts animeront la fin de la journée.

Le dimanche à 10h30, une "découverte nature" sera proposée. Lors de chacun des deux jours, quatre visites guidées d’1h30 auront lieu, dont une sera réalisée en néerlandais le samedi à 13h30. La dernière visite guidée débutera à 14h. "Venir dès le matin permet aux visiteurs de profiter de toute la journée, visiter à son aise, écouter la musique, boire un verre, discuter avec les différents artistes. Les gens ne doivent pas spécialement consommer, on peut juste s’asseoir et être bien. C’est un peu comme si on était en famille."

Toutes les impressions monotypes ont été scannées par Kim Vandaele. Ainsi, lors de la distribution des dessins, l’artiste pourra noter dans un carnet l’endroit où chacune de ses réalisations se trouvera en Belgique, voire plus loin.

Au prix de 7€ pour les adultes, 6€ pour les élèves du secondaire, 5€ pour ceux du primaire et gratuit pour les petits.