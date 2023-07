Après 10 jours de grève, le monde de l’aide à la jeunesse namuroise est toujours plus désemparé

À lire aussi | Namur: le personnel du Service d’aide à la jeunesse en grève

©EdA

Tous vivent la même galère, poussés à bout par le manque de moyens et de perspectives, de places disponibles pour accueillir leurs petits protégés (si 23 750 enfants sont pris en charge au 5 juillet – pour 42 000 cas enregistrés sur une année – plus de 2 000 sont sur liste d’attente en communauté française), sur du court ou du long terme.

Sauve qui peut

"De toute façon, les économies faites aujourd’hui engendreront tôt ou tard des dépenses. Les enfants sont les adultes de demain. Et après 18 ans, la transition est aussi préoccupante.", explique une manifestante estimant mauvais le calcul des pouvoirs décisionnaires.

Une avocate constate: "Nous aussi sommes confrontés au manque de moyen. Les décisions urgentes sont prises dans des délais inacceptables. Puis, il y a le problème du placement. S’il est déjà compliqué de trouver une place en accueil pour une personne, qu’en est-il des fratries, de 3 ou 4 enfants. Un décret dit que nous devons les regrouper, mais comment faire ?" Fournir l’aide avec l’énergie du désespoir plus qu’avec des armes efficaces et un personnel suffisant (lire ci-dessous), cela pourrait-il contribuer à faire plonger un peu plus le public en détresse ?

©EdA

Prioriser des urgences

"Il faut savoir dormir quand on n’a pas su placer un enfant, soupire Fabrice Roland, conseiller-directeur du SPJ Namur qui s’occupe des mineurs en danger ou ayant commis une infraction, pour lesquels la justice est intervenue. Nous en sommes arrivés à devoir prioriser les urgences, à choisir quelle situation satisfaire entre vingt ou trente. Nous en sommes à placer des individus parfois loin de chez eux ou à séparer des fratries en effet. Comment un parent, déjà fragilisé, peut-il faire valoir son droit de visite et l’exercer si ses enfants sont à Beauraing, Couvin et Braine, faute d’avoir trouvé plus proche ?"

Valérie Devis, l’administratrice générale de l’aide à la jeunesse au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles a fait spécialement le déplacement à Namur. "Sans solution, les enfants vivent le pire. Comme ces 20 bébés, recensés ces derniers mois, qui ont besoin d’être sevrés car cocaïnomanes à la naissance et dont les parents sont trop abîmés que pour les assumer. Par manque d’infrastructures, nous ne pouvons même par les sortir directement de l’hôpital. Autres cas, ces ados en rupture parentale ou maltraités pour lesquels nous n’arrivons pas à trouver des endroits où ils se sentiront protégés. Nous n’avons plus les ressources utiles pour protéger ceux qui sont en danger, en apportant aide et accompagnement à leur famille ou, dans les situations les plus problématiques, en les écartant de leur milieu de vie."