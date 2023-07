Namur: Philippe Croizon sera l'un des extraordinaires du TEFF, en novembre

Si aucun film n’a encore été annoncé, un membre du jury a été dévoilé. Un sacré personnage: Philippe Croizon. Il avait déjà participé en 2013. La notoriété du désormais quinquagénaire n’a fait que croître depuis. "C’est LE personnage en situation de handicap le plus médiatique du paysage audiovisuel français ", annonce le TEFF.

Philippe Croizon est incontournable, tout le monde connaît son visage, son courage, sa résilience. Il force l’admiration, le parcours de cet ancien ouvrier métallurgiste aux Fonderies du Poitou dont la vie a basculé il y a bientôt 30 ans. En 1994, il travaille sur son toit quand il est électrocuté. Il doit être amputé de ses quatre membres et, après plus de cent heures d’anesthésie et d’opération, des mois d’hospitalisation, Philippe est sauvé, survivant mais sa vie est à jamais changée. Début des années 2000, c’est en "distributeur officiel d’énergie positive" que ce trublion se fait connaître du grand public, partageant son destin et sa philosophie avec une autodérision dévastatrice. L’homme, muni de ses prothèses, a repris le dessus, réapprenant à marcher, à conduire et à plonger – sa passion. Il devient athlète et multiplie les exploits, reliant les 5 continents à la nage et prenant le départ du Dakar. En novembre, outre visionner les films et en choisir la crème de la crème, celui qui est aussi devenu consultant en entreprise donnera, sur la scène du Delta, une conférence inspirante: Tout est possible.

"Fais ton court"

47 films (sur 410 proposés), 36 courts et 11 longs, ont été retenus par les organisateurs du TEFF. La programmation n’est pas encore tout à fait complète puisque tout le monde peut participer au concours de films ultra-courts "Fais ton court !", jusqu’au 31 juillet. "Il s’agit de montrer, raconter, imager ce qu’est le handicap avec originalité, humour et intensité, explique l’organisation. Il est ouvert à tous, concernés ou non par le handicap, professionnel ou amateur, jeune ou moins jeune, seul ou en groupe." Pour être proposé, le court-métrage doit durer 2 minutes et avoir été tourné avec un smartphone, une tablette, une Go pro ou une mini-caméra de poche. Les meilleurs films seront récompensés par 3 prix et présentés lors du festival.

Infos: teff.be.

Programme et billetterie dès le 18/09