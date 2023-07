C’est Guy Focant, photographe namurois fraîchement retraité de l’AWAP (l’Agence Wallonne du Patrimoine), qui fait cette véritable déclaration d’amour à sa région de cœur.

“Le Wallon prend conscience de la qualité de son patrimoine, de plus en plus. ”

Et si le patrimoine wallon peut gagner à être (re-) connu, son livre “Cent merveilles de Wallonie” y a déjà fortement contribué.

Les flamboyants vitraux de l’église Saint-Martin d’Arlon. "Cent merveilles de Wallonie", un livre du photographe Guy Focant (AWAP). ©Guy Focant / AWAP

Il a été publié une première fois il y a une douzaine d’années. Il est désormais réédité et enrichi de nouvelles photos.

“Après deux rééditions successives, épuisées, nous avons décidé d’en faire une mise à jour. Parce que le patrimoine est vivant, c’est une notion qui évolue. ” Et aussi parce que les décors autour des sites évoluent également. “Ne fussent que les voitures qui ne sont plus les mêmes. Les photos paraissent alors datées. On a voulu donner un coup de jeunesse sur cette sélection. ”

Cette réédition fait la part belle aux lieux les plus emblématiques de Wallonie. Tous ne sont pas ouverts au public, d’où l’intérêt de découvrir ici certains lieux privés, jamais ou peu accessibles.

Le Grand-Hornu, à Boussu. "Cent merveilles de Wallonie", un livre du photographe Guy Focant (AWAP). ©Guy Focant / AWAP

Les minières de Spiennes

Il y a plus de 200 sites répertoriés patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ce livre propose d’en découvrir une centaine.

Guy Focant cite volontiers son coup de cœur, parmi tant d’autres : “Des coups de cœur en Wallonie, j’en ai énormément. Mais les minières néolithiques de Spiennes m’impressionnent toujours. Les hommes jadis sont descendus à 15 mètres de profondeur pour exploiter le silex. Des gens y ont travaillé et sué. C’est un lieu d’histoire exceptionnel. Un lieu très sensible au niveau du patrimoine. ”

Un lieu qu’il a pu visiter et immortaliser, afin de faire découvrir aux générations futures les richesses de la Wallonie. “Que ce soit le patrimoine naturel, industriel, religieux, civil, le patrimoine de Wallonie est vaste. ”

Une vaste et belle Wallonie que ce livre fait (re-) découvrir en détail.