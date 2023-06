Les 100 ans des "Wallo", ça va être folklorique

CCQN et CCW font en effet cause commune pour organiser cette inédite concentration de folklore wallon. "Ce ne sera pas un simple cortège ou défilé et c’est ce qui fait l’originalité de l’événement", insiste Patrick Dessambre. "Le samedi des Fêtes dès 14 heures, partout où vous vous trouverez, il y aura des tambours, de la musique, des danses, du folklore."

Molons, échasseurs, alfers ou masuis seront rejoints par des amis venus de toute la Wallonie. "Il y aura des représentants de chacune des provinces", assure Franco Guiglielmo, le président de la fédération des groupes folkloriques wallons. "Et ça, c’est chaud." Les Fièsses ne perdront pas leur identité namuroise pour autant. "Ici, à Namur, le folklore a la spécificité d’être bien soutenu par les autorités en place. De plus, de nombreux groupes n’éprouvent pas de mal à recruter des jeunes. On ne voit pas ça dans toutes les régions", assure le président à l’accent liégeois.

La musique sera très présente dans les rues de Namur, des airs traditionnels des Molons aux reprises de classiques du disco en mode "bandas". Cinq fanfares sillonneront les rues de la Corbeille. Avec des airs entraînants, ça ne dénotera pas.

Trois cents marcheurs sur Namur

Les marcheurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse vont également rallier Namur, le samedi après-midi. "Ils seront trois cents et parmi eux, on retrouve la Marche militaire de Walcourt, reprise aussi dans le patrimoine de l’Unesco", développe encore Patrick Dessambre.

Les échasseurs seront donc en bonne compagnie et des rendez-vous importants sont déjà programmés le samedi. Sur la place du Théâtre, on assistera à la deuxième joute féminine pour l’échasse de diamant. Un peu plus tard, on filera vers la Confluence découvrir le nouveau jeune vainqueur de l’échasse de bois.

Le spectacle sera bien présent au confluent de la Sambre et de la Meuse avec, pour la deuxième année, le retour des joutes nautiques. "C’est un folklore qui est peut-être aussi ancien que celui des échasseurs", glisse Patrick Dessambre. Quand on sait que les jouteurs namurois en décousent depuis plus de six siècles…

Voilà en tout cas un programme qui devrait plaire à l’alien qui aura la bonne idée de poser sa soucoupe pas trop loin du confluent, ce fameux troisième week-end de septembre.