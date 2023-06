Détention d’une double corne de rhinocéros : une déclaration de culpabilité pour trois Namurois

Dans son jugement, le tribunal estime que la cession à titre gratuit de l’objet n’est que peu probable et évoque des contradictions à ce sujet dans les déclarations des prévenus. Pour le tribunal, des doutes existent quant à la détention à des fins commerciales, les prévenus sont donc acquittés de cette prévention.

Le propriétaire initial de cet objet décoratif a reçu celui-ci en 1959 d’un cousin revenant du Congo. En 2016, cet homme, âgé de 82 ans, déménageait de Namur. Il a fait appel à un vide-grenier et a cédé l’objet litigieux aux 2 autres prévenus car il l’estimait sans valeur. Par prudence, les deux déménageurs lui ont fait signer une convention de cession. Les 3 prévenus affirment que l’objet a été cédé gratuitement. Pour être totalement en règle, les 2 acquéreurs ont tenté de déclarer l’objet sur le site de la CITES (Convention on International Trade of Endangered Species). La déclaration a été refusée 6 mois plus tard et les deux prévenus ont été perquisitionnés, le SPF Environnement estimant que l’objet, qui a été saisi, avait été acquis et était détenu illégalement.