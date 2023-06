Judo: Asmar, un jeune Jambois en bronze

En lice dans la catégorie des moins de 55 kg, le Jambois a confirmé tout le potentiel que son entraîneur voit en lui. "On espérait un top 5, poursuit Eddy. Et pour le même prix, il allait chercher l’or. Mais il y a eu quelques décisions arbitrales étranges lors de son deuxième combat face au numéro 1 mondial. La vidéo assistance est intervenue et on n’a toujours pas compris pourquoi. C’est comme ça, on ne sait rien y faire."

Pour monter sur la boîte, Asmar n’a rien laissé au hasard. "C’est un gars intelligent et un bosseur, insiste son coach. Il s’entraîne dur et hormis l’école, il ne vit que pour le judo. En plus des entraînements fédéraux obligatoires, il bosse énormément la semaine. Comme d’autres judokas du club, il a aussi des séances tôt le matin avant d’aller au cours. Il a fait de gros efforts, bien aidé par sa famille, pour perdre quelques kilos. Sur la scène internationale, il valait mieux qu’il concoure en moins de 55."

Mais le prometteur Asmar, 16 ans, passera prochainement dans la catégorie supérieure des moins de 60 kg. "Même s’il a déjà fait des combats en Belgique en moins de 60, une page se tourne, on en ouvre une autre, informe Eddy. On vise à présent les Jeux olympiques de la Jeunesse à Maribor mi-juillet puis les Mondiaux à Zagreb, un mois plus tard. Il n’aura rien à perdre."

"Ozias Banyamoli aurait aussi dû y être"

Si Asmar Dzhamaldinov est actuellement dans la lumière, d’autres judokas jambois attendent aussi leur heure. À commencer par le jeune Yassin Gabayev, victorieux du prestigieux tournoi de Maubeuge. "Il est dans les starting-blocks pour suivre le même chemin qu’Asmar. On le prépare pour le prochain Euro U16. Il y a aussi Pierre-Issa Buijle qui vient de gagner le tournoi d’Anvers. C’est un 2007, comme Ozias Banyamoli". Ozias qui aurait aussi dû monter sur les tatamis portugais. "On lui a refusé sa sélection car il manquait de présence aux entraînements fédéraux, regrette Eddy. On vient briser le rêve d’un gamin qui n’a pas de moyen de locomotion pour aller jusqu’à Bruxelles. C’est se tromper de cible, je le regrette, d’autant plus qu’on lui a donné de faux espoirs. Sélectionné pour Teplice, un tournoi préparatoire, il a dû payer lui-même sa participation (700 €). Et il a rempli tous les documents pour l’Euro et les Jeux de la Jeunesse, comme s’il partait. Mais c’est un compétiteur, il va rebondir, j’en suis convaincu. Et je donne rendez-vous dans quelques années car franchement, on possède une génération en or au Ghisi." Une jeune génération encore plus motivée à redoubler d’efforts en voyant la médaille ramenée par leur pote Asmar Dzhamaldinov.