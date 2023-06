Expo à Namur : du parc à conteneurs, ils tirent un parc d’attraction

"On recycle et on assemble de vieux objets d’une manière inattendue pour en créer de nouveaux", ramasse Niklas Roy, qui circule entre les œuvres sur sa trottinette customisée. Avec sa comparse Kati Hyyppä, le Berlinois est en résidence au Pavillon depuis le début du mois de juin. "Quand ils sont arrivés avec leur matériel, on se serait cru dans une déchetterie", sourit Marie du Chastel, directrice artistique des lieux.

L’inventivité et l’humour des artistes, armés d’une scie circulaire, d’un multimètre ou de colliers de serrage, font de petits miracles et transforment les rebuts de la société de consommation en d’excitantes installations.

Borne d’arcade et ticket de caisse

Dans une interminable tuyauterie de plastique transparent voyagent des centaines de balles de ping-pong colorées qui, après avoir été aspirées dans le circuit par le visiteur, lui retombent sur le dos dans une vivifiante douche de celluloïd. Plus loin, une complication de poulies en bois attend le tour de main de l’observateur: un jeu de doigts articulés improvise sur les cordes d’une guitare électrique tandis qu’une navette sur le manche assure le glissando.

Partout, des boutons à pousser, des câbles à tirer, des joysticks à manipuler. Car le visiteur est aussi acteur de cette exposition participative et familiale. Les tableaux qu’il réalisera avec une étonnante machine à peindre mécanique seront exhibés au cœur du Pavillon. Les mosaïques de pixels qu’il dessinera sur l’écran d’une ancienne borne d’arcade alimenteront une projection vidéo, et l’œuvre sera imprimée sur un ticket de caisse…

L’exposition est imaginée tel un work in progress permanent. Niklas et Kati continueront à créer de nouvelles installations tout au long, sous l’œil des visiteurs. "Et si quelque chose casse, c’est pas grave, on a d’autres idées, rigole Niklas, visiblement peu sujet au stress. En fait, on a plus de projets que de temps pour les réaliser."

Atelier ouvert et work in progress

Le duo berlinois sera ponctuellement rejoint par une huitaine d’autres artistes de la communauté "maker", qui contribueront à faire évoluer le contenu de l’expo. Ils bosseront dans un atelier ouvert (comme on a des cuisines ouvertes dans les restos) qui regorge d’ordinateurs déclassés, de vieux jouets, de bouts de tuyaux, de circuits électroniques ou de roues de brouettes.

Ouvert en 2022, le Pavillon propose sous l’égide de l’ASBL KIKK des expositions au carrefour de l’art, de la science et des technologies, avec pour toile de fond la question de l’impact du numérique sur nos vies. Under construction en est une nouvelle et réjouissante illustration.

"Under construction", du 1er juillet au 6 août au Pavillon, citadelle de Namur. Du mercredi au dimanche de 12 à 18h. Tarifs sur le-pavillon.be