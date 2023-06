Les faits ont eu lieu dans une habitation de Naninne entre 2017 et 2020. Quatre jeunes filles, mineures à l’époque et constituées parties civiles, affirment avoir vécu les mêmes scènes. Lors de visites chez leur compagnon, le père de ce dernier, le désormais prévenu, leur proposait un moment dans un sauna, situé dans la cave de la maison. Le fils du prévenu s’éclipsait alors, moment choisi par son père pour agresser sexuellement les victimes.

Les victimes réclament un euro à titre provisionnel au civil. Me Barthelemy explique: "L e fils avait une vision quantitative de la gent féminine, précisant que des problèmes ne s’étaient posés qu’avec 10% de ses conquêtes. Père et fils formaient un binôme fusionnel pour le moins particulier, le père se projetant dans la vie sexuelle de son fils."

Me Ghesquiere a regretté l’absence du prévenu, avant d’enchaîner: "C’était un piège bien imaginé. Certaines n’avaient pas 16 ans et elles étaient tripotées par un homme de plus de 60 ans, chez leur petit ami. Il leur annonçait qu’il allait s’occuper d’elles “comme de sa propre fille”. Il était avenant, avant d’envahir l’espace et de toucher les jeunes filles, sans qu’elles sachent comment réagir. Si elles résistaient, il devenait irritable et prenait encore plus l’ascendant."

L’avocat précise que sa cliente est en proie à des angoisses diurnes et à des terreurs nocturnes. "Elle est repliée sur elle-même et fait preuve d’hypervigilance, spécialement envers les hommes."

Me Bernès évoque la scène vécue par sa cliente: "Elle s’est assise à l’opposé de lui. Il lui a dit que le sauna se faisait nu mais elle ne voulait pas se déshabiller. Il a alors traversé, a pris une éponge et lui a frotté les seins et l’entrejambe. Elle a dit “non” et est sortie et a fait une vidéo d’elle, pour ne pas oublier. Elle est allée prendre une douche et n’a pas osé en parler à son petit ami, de peur de le perdre."

Le ministère public souligne le caractère prémédité des faits, "un piège tendu à ces jeunes filles", à qui "une intimité malaisante" était proposée par un prévenu représentant "la caricature du pervers narcissique manipulateur". "L’absence du fils du prévenu devant le tribunal peut interpeller. Je pense qu’il fermait les yeux et défendait son père. Il s’éclipsait lors de chaque scène, expliquant qu’il prenait une douche à l’étage, devait se raser, écouter de la musique ou faire du sport. Dans un message envoyé à une victime, il s’excuse pour les faits commis par son père, avant de revenir sur ses propos."

Le substitut Beaudoin, qui requiert 7 ans de prison, est revenu sur les témoignages des victimes: "Les interactions abusives sont à chaque fois décrites avec sincérité et minutie par les victimes. Une cabale n’est pas crédible."

Me Devaux plaide le doute raisonnable et réclame l’acquittement de son client, le dossier reposant uniquement sur les déclarations des quatre victimes.

Jugement le 15 septembre.