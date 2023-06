"J’aime les faire démarrer d’une page blanche. L’idée, ce n’est pas de leur donner la tour, son emplacement, sa structure et de leur confier simplement les calculs. Il faut développer les aspects de conception, de création…", poursuit le scientifique.

Pierre Latteur a pris l’habitude de collaborer avec Michel Monhonval. "Il encadre les étudiants pour les travaux de fin d’étude. Avec son côté calme, posé et sa grande bienveillance, il est vraiment très apprécié. Et tout ça fait que Michel a aussi une force de conviction incroyable. Son projet a l’air un peu fou mais avec lui, tout ça peut avancer."

Pour les futurs ingénieurs, ce travail pratique est particulièrement formateur. "Cela fait appel à leur créativité. Ils ne doivent pas seulement se concentrer sur la stabilité, la structure du projet mais aussi son coût et surtout son esthétisme. Les étudiants doivent aussi s’ouvrir à la beauté. Et parfois, quand ils coincent un peu, je leur dis d’observer la nature et de s’en inspirer." On ne doit pas toujours réinventer la roue.